ATP Mallorca: Endlich gegen die Nummer eins - Oliver Marach freut sich auf Novak Djokovic

Oliver Marach hat mit seinem Partner Aisam-Ul-Haq Qureshi das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers auf Mallorca erreicht. Dort gibt es eine Premiere: Marach trifft erstmals auf eine Nummer eins der Welt - im Einzel. Es wartet Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 21:14 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Oliver Marach freut sich erstmals auf eine Single-Nummer-Eins

Matches gegen Führende der Weltrangliste sind für Oliver Marach eigentlich kein Grund zur Aufregung mehr. Die 40-jährige Doppel-Legende hat im Laufe seiner Karriere gegen Branchenprimi zuhauf gespielt, nicht zuletzt bei seinen Teilnahmen an den ATP Finals. Gegen eine aktuelle Nummer eins im Einzel aber, das war dem Steirer bislang nicht vergönnt. Alleine deshalb hat sich der Trip zu den Mallorca Championships in Santa Ponsa für Marach schon gelohnt. Denn am Donnerstag geht es im Viertelfinale gegen Novak Djokovic und dessen Partner Carlos Gomez Herrera um den Einzug ins Doppel-Finale.

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Aisam-Ul-Haq Qureshi und Oliver Marach auf Mallorca

Einmal sei er knapp dran gewesen, gegen Roger Federer zu spielen, erzählte Marach also. Dazu wäre aber ein Sieg gegen Andreas Seppi nötig gewesen. Damals noch im Einzel. In seinem Kopf wäre aber schon das Match gegen den Schweizer herum geschwirrt, weshalb er gegen Seppi denkbar knapp verloren habe.

Djokovic zweimal im Match-Tiebreak

Leicht wird die Aufgabe für die beiden Doppel-Spezialisten jedenfalls nicht. Denn Djokovic/Herrera haben im Viertelfinale das topgesetzte Paar Marcel Granollers und Horacio Zeballos geschlagen. Im Match-Tiebreak, so wie auch schon in Runde eins Tomislav Brkic und Nikola Cacic.

Marach und Qureshi mussten zu Beginn gegen Andre Goransson und Casper Ruud ebenfalls in die Kurzentscheidung, der Viertelfinal-Erfolg gegen Adrian Mannarino und Miguel Angel Reyes-Varela fiel dann höchst überzeugend aus.

Hier das Doppel-Tableau aus Mallorca