ATP Mallorca: Mannarino nimmt Struff raus, jetzt gegen Thiem

Der Deutsche Jan-Lennard Struff scheiterte zum Auftakt des Rasenturniers in Mallorca an dem Franzosen Adrian Mannarino, der nun im Achtelfinale auf den an zwei gesetzten Dominic Thiem trifft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2021, 22:07 Uhr

Jan-Lennard Struff hatte nur im ersten Satz Chancen

Die Erstauflage des ATP-World-Tour-250-Events auf Mallorca hat für Jan-Lennard Struff (ATP 45) keinen Matcherfolg gebracht. Der 31-jährige Warsteiner unterlag zum Auftakt am Sonntag dem im ATP-Ranking um drei Plätze vor ihm platzierten Adrian Mannarino 6:7 (3), 3:6. Der Franzose erhöhte damit in direkten Duellen gegen Struff auf 2:0. Mannarino ist nun der erste Prüfstein für Dominic Thiem, der bei dem Rasenevent auf der Balearen-Insel die Nummer zwei hinter Daniil Medvedev ist.

Zwei Österreicher im Doppel-Hauptfeld

Die Achtelfinal-Partie des Österreichers wird frühestens Dienstag über die Bühne gehen. Mit Oliver Marach ist ein Landsmann Thiems auch im Doppel-Hauptfeld am Start. Und der Steirer steht mit seinem Partner Aisam-Ul-Haq Qureshi bereits im Viertelfinale. Das österreichisch-pakistanische Duo kämpfte zum Auftakt die Skandinavier Andre Goransson (Schweden) und Casper Ruud (Norwegen) nach verlorenem ersten Satz noch mit 6:7 (4), 6:4 und 10:8 im Match-Tie-Break nieder.

Auch Österreichs aktuell zweitbester Doppelspieler Philipp Oswald ist auf Mallorca im Einsatz: Der Vorarlberger bekommt es zu Beginn mit seinem Standard-Partner Marcus Daniell (Neuseeland) mit der niederländischen Paarung Sander Trends und Matwe Middelkoop zu tun. Oswald/Daniell sind bei dem Wimbledon-Vorbereitungsturnier an zwei gesetzt. Deutsche Spieler befinden sich nach der Niederlage von Struff keine mehr in den Wettbewerben.

