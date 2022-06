ATP Mallorca: Nick Kyrgios gewinnt Thriller, auch Altmaier im Achtelfinale

Nick Kyrgios und Daniel Altmaier haben beim ATP-250-Event von Mallorca das Achtelfinale erreicht.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 21.06.2022, 21:28 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Nick Kyrgios hat den ersten Test bei den Mallorca Championships knapp überstanden

Nick Kygios konnte auf Mallorca eine verpatzte Generalprobe für Wimbledon gerade noch verhindern: Gegen den Serben Laslo Djere war der Australier nach mit 7:5 verlorenem Auftaktsatz über weite Strecken des zweiten Satzes unter Druck, rettete sich nach Abwehr einiger Breakchancen jedoch ins Tiebreak. In diesem zeigte der 27-Jährige jedoch sein bestes Tennis und stellte mit 7:1 auf 1:1-Sätze.

In Abschnitt drei das selbe Bild wie in Durchgang zwei: Erneut war Djere dem Break gefühlt etwas näher als sein Kontrahent, erneut schaffte es Kyrgios jedoch in ein Tiebreak. Und erneut fand der Mann aus Canberra in diesem sein bestes Tennis, zeigte sich hochkonzentriert und fixierte mit einem neuerlichen 7:1 den Drei-Satz-Erfolg. In der Runde der letzten 16 geht es nun gegen Roberto Bautista Agut.

Altmaier im Achtelfinale gegen Baez

Auch Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier auf Mallorca das Achtelfinale erreicht. Der 23-Jährige aus Kempen setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Serben Dusan Lajovic mit 7:5, 7:6 (7:2) durch und trifft nun auf den an acht gesetzten Argentinier Sebastian Baez.

Für Altmaier, der als einziger deutscher Spieler auf der Baleareninsel aufschlägt, war es nach zuvor zwei Auftaktpleiten der erste Sieg der kurzen Rasensaison. Er hatte sowohl beim Turnier in Halle als auch in Stuttgart bereits in der ersten Runde verloren.

