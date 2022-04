ATP Marrakech: Lebenszeichen von Goffin, Musetti schon im Viertelfinale

David Goffin hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Marrakech mal wieder einen Erfolg verbucht, Lorenzo Musetti steht dagegen schon im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2022, 18:35 Uhr

© Getty Images David Goffin hat in Marrakech nun eine harte Aufgabe vor sich

David Goffin, ehemals unter den Top Ten und sogar Finalist bei den ATP Finals in London 2017, nimmt die Erfolge derzeit, wie sie kommen. Und das ist nicht besonders oft. Denn das 6:2 und 7:6 (3) gegen Damir Dzumhur war erst der siebente Sieg in der laufenden Saison auf der ATP-Tour für den 31-jährigen Belgier.

Ob sich aus diesem Erfolg allerdings ein längerer Lauf entwickeln wird, das muss gerade in Marrakech bezweifelt werden. Denn Goffins nächster Gegner wird Pablo Andujar sein. Der Spanier hat das Turnier 2018 gewonnen - und war davor schon zweimal beim Vorgänger-Event in Casablanca erfolgreich geblieben. Dass die Form des spanischen Routiniers stimmt, hat Andujar zum Auftakt beim 6:4 und 6:2 gegen den an Position zwei gesetzten Daniel Evans gezeigt.

Bereits ins Viertelfinale eingezogen ist derweil Lorenzo Musetti. Der junge Italiener, zum Auftakt etwas überraschend gegen den auf Rang fünf gesetzten Albert Ramos-Vinolas erfolgreich, besiegte den Spanier Carlos Taberne mit 6:1, 6:7 (3) und 6:3.

Turnierfavorit Félix Auger-Aliassime ist erst am morgigen Donnerstag gefordert. Dann geht es gegen Alex Molcan.

Hier das Einzel-Tableau in Casablanca