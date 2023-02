ATP Marseille: Alexander Bublik gewinnt wieder ein Match bei "dummen Scheiß"

Der Kasache Alexander Bublik hat beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Marseille nach acht Niederlagen sein erstes Match in dieser Saison gewonnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 23:20 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik hat in Marseille sein erstes Match der Saison gewonnen

Ob Alexander Bublik spielerisch auf einer Stufe mit Nick Kyrgios, der immerhin schon einmal im Finale von Wimbledon gestanden ist, zu verorten ist, darf zumindest in Zweifel gezogen werden. Wo sich die beiden ATP-Profis jedoch auf einem ähnlichen Niveau befinden, ist die Verhaltensauffälligkeit auf und abseits des Platzes - wenngleich der Australier mit Sicherheit auch in dieser Wertung, zumindest was das mediale Echo betrifft, weiter die Nase vorn hat.

Was jedenfalls faktisch zu belegen ist, ist, dass der Kasache bis gestern 2023 noch kein einziges professionelles Tennismatch gewinnen konnte, egal ob auf der ATP-Tour oder beim Davis-Cup-Duell gegen China. Während seiner letzten Niederlage in Rotterdam gegen Stan Wawrinka entlockte ihm der Selbstfrust dem Schiedsrichter gegenüber die folgende profunde Zeile: "Ich beschwere mich darüber, wie dumm dieser verdammte Sport ist, weil er dummer Scheiß ist. Tennis zu spielen, bereitet mir Kopfschmerzen."

Wawrinka müht sich ins Achtelfinale

Aber am gestrigen Montag war es dann doch so weit und Bublik konnte den ersten Sieg in der aktuellen Saison einfahren. In der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers in Marseille setzte sich der 25-Jährige gegen den Serben Filip Krajinovic trotz verlorenem ersten Satz mit 5:7, 6:3, 6:4 durch. Im Achtelfinale wartet nun entweder Gregoire Barrere (Frankreich) oder Marc-Andrea Huesler (Schweiz) auf das "Enfant terrible".

Und weil weiter oben von Wawrinka die Rede war: Auch der Eidgenosse löste in Südfrankreich seine erste Aufgabe in Person von Zizou Bergs aus Belgien. Der dreifache Grand-Slam-Champion musste dabei jedoch über die volle Distanz gehen, um am Ende nach 2:31 Stunden mit 6:4, 6:7 (6), 6:4 als Sieger den Platz zu verlassen.

Hier das Einzel-Tableau aus Marseille.