ATP Marseille: Bonzi und Rublev im Halbfinale

Die untere Hälfte des Draws vom ATP-250er Turnier in Marseille ist gespielt: Benjamin Bonzi und Andrey Rublev treffen am Samstag aufeinander.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 21:04 Uhr

Noch kein Satzverlust in Marseille: Benjamin Bonzi

Im ersten Viertelfinale des Tages konnte sich der Franzose Bonzi überraschend deutlich mit 6:1 und 6:3 gegen den an vier gesetzten Aslan Karatsev durchsetzen. Damit knüpft der 25-Jährige an seine zuletzt starken Leistungen an – 6 Challenger-Titel in 2021, dazu einen siebten vergangene Woche in Cherbourg. In Marseille schaltete er zuvor Majchrzak und Herbert aus. Der Sieg gegen Karatsev ist der erste Erfolg gegen einen Top20-Spieler.

Oberes Halbfinale noch offen

Bonzi wird im Halbfinale (Samstag, 15 Uhr) zum ersten Mal auf den Russen Andrey Rublev treffen, der gegen Lucas Pouille über drei Sätze gehen musste, am Ende aber sicher gewann (6:3, 1:6, 6:2). Rublev schied letzte Woche im Halbfinale von Rotterdam gegen den späteren Turniersieger Felix Auger-Aliassime aus.

In der oberen Turnierhälfte sind noch Stefanos Tsitsipas und Roman Safiullin, sowie Felix Auger-Aliassime und Ilya Ivashka im Rennen.

