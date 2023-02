ATP Marseille: Finale lautet Hubert Hurkacz gegen Benjamin Bonzi

Beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Marseille setzte sich Hubert Hurkacz gegen Alexander Bublik durch, Benjamin Bonzi beendete den Lauf von Wildcard-Spieler Arthur Fils.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 19:04 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz trifft im Finale von Marseille auf Lokalmatador Benjamin Bonzi

Topfavorit Hubert Hurkacz hat das Endspiel des ATP-World-Tour-250-Turniers in Marseille erreicht: Der Pole setzte sich im ersten Halbfinalspiel des Tages gegen den wieder erstarkten Kasachen Alexander Bublik mit 6:4, 7:6 (4). Das 1:33 Stunden dauernde Match geizte dabei nicht mit sehenswerten Zauberschlägen von beiden Akteuren, das bessere Ende hatte jedoch der aktuell Weltranglisten-11.

Für Bublik war die Semifinal-Teilnahme beim Indoor-Hartplatz-Turnier in Südfrankreich ein wichtiges Lebenszeichen, hatte der wankelmütige 25-Jährige zuvor in der laufenden Saison kein einziges Wettbewerbsspiel gewinnen können. Doch auch für den aufschlagstarken Westslawen ist das Erreichen des Endspiels das bisher beste Ergebnis 2023 - in Rotterdam in der Vorwoche war schon in der zweiten Runde gegen Grigor Dimitrov in zwei Sätzen Schluss gewesen.

Premiere zwischen Hurkacz und Bonzi

Zu tun bekommt es der 26-jährige aus Wroclaw im Finale am Sonntagnachmittag mit dem Franzosen Benjamin Bonzi, der seinen Landsmann Arthur Fils mit 6:4, 6:4 besiegte. Fils, erst 18 Jahre alt und mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen, hatte im Viertelfinale überraschend Altmeister Stan Wawrinka klar mit 6:2, 6:3 aus dem Turnier genommen.

Für Bonzi ist es das zweite Titelmatch nach der Endspielniederlage Anfang Jänner beim ATP-Hartplatz-Event in Pune, wo er in drei Sätzen dem Niederländer Tallon Griekspoor unterlegen war - ein ATP-Titel fehlt dem Südostfranzosen also noch. Hurkacz hingegen könnte zum sechsten Mal in seiner Karriere einen Siegerpokal stemmen. Direkte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Finalkonkurrenten gab es bisher noch nicht.

