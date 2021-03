ATP Marseille: Herbert stoppt Siegeslauf von Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert hat im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Marseille den zweimaligen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas gestoppt. Der Lokalmatador gewann mit 6:7 (6), 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2021, 20:39 Uhr

Drei Titel in Folge in Marseille - das hat noch kein Spieler auf der ATP-Tour geschafft. Und auch Stefanos Tsitsipas, der in der französischen Hafenstadt 2019 und 2020 den Sieg geholt hatte, wird es vorerst nicht schaffen. Der Grieche unterlag Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert mit 7:6 (6), 4:6 und 2:6. Nach einer Spielzeit von 2:06 Stunden verwandelte Herbert seinen ersten Matchball mit einem Smash und nahm in der leeren Halle von Marseille die Gratulationen seines Gegners entgegen.

Herberts Halbfinalgegner wird in jedem Fall ein Landsmann sein: Entweder Ugo Humbert oder Überraschungsmann Arthur Rinderknech.

Das zweite Match der Vorschlussrunde hat ebenfalls einen Mann zu bieten, den man in diesem Stadium des Turniers nicht mehr zwingend erwartet hätte: Matthew Ebden, der australische Qualifikant, besiegte den höher eingeschätzten Karen Khachanov in drei Sätzen. Keine Blöße gab sich dagegen Turnierfavorit Daniil Medvedev, der Jannik Sinner mit 6:2 und 6:4 bezwang.

