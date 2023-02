ATP Marseille: Jannik Sinner kampflos im Viertelfinale, Humbert bitter out

Jannik Sinner steht beim ATP-250-Event von Marseille im Viertelfinale. Und das, ohne bislang den Platz betreten zu haben. Lokalmatador Ugo Humbert hingegen musste gegen Alejandro Davidovich Fokina auf bittere Art und Weise aufgeben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.02.2023, 19:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Jannik Sinner steht kampflos im Viertelfinale von Marseille

Der Tross der ATP-Tour ist schon wieder auf Trab: Sowohl Jannik Sinner als auch Holger Rune stehen in diesen Tagen beim ATP-250-Event von Marseille auf dem Platz, wenngleich sich Ersterer nun um gleich zwei weitere freie Tage freuen kann. Denn anstelle am Mittwoch gegen den Ungarn Marton Fucsovics ins Turniergeschehen einzugreifen, steht der Südtiroler nun kampflos im Viertelfinale. Fucsovics konnte nach seinem Auftaktsieg in Frankreich nicht erneut antreten.

Im Viertelfinale wartet Sinner auf den Sieger im Duell zwischen Filip Krajinovic und Lorenzo Sonego. Planmäßige Halbfinalgegner sind Roberto Bautista Agut oder Alejandro Davidovich Fokina. Für Letzteren hätte die Reise in Marseille heute nahezu ein abruptes Ende genommen, der Spanier musste gegen Lokalmatador Ugo Humbert schnell einem 1:6-Satzrückstand hinterherlaufen.

Der zweite Satz gestaltete sich offener, Davidovich Fokina spielte sich in ein Tiebreak, ehe beim Stand von 3:1 für den Spanier Humbert bei einer Vorhand gefährlich zu Sturz kam und in der Folge kaum noch in der Lage war, sich anständig zu bewegen. Nach verlorenem Tiebreak musste der Franzose, der zuletzt langsam, aber sicher wieder zurück zu guter Form gefunden hatte, unter Tränen aufgeben.

Die Nummer eins des Turniers, Holger Rune, wird am morgigen Donnerstag gegen den zuletzt formstarken Schweizer Marc-Andrea Hüsler ins Turnier einsteigen. Möglicher Halbfinalgegner des jungen Dänen ist der Kroate Borna Coric, der zuletzt das kroatische Davis-Cup-Team maßgeblich zum 3:1-Erfolg über Österreich verhalf.

Hier geht's zum Draw von Marseille!