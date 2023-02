ATP Marseille: Sinner zieht zurück - und kein Lucky Loser greift zu!

Jannik Sinner kann beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille nicht antreten. Nach dem Rückzug des Südtirolers war allerdings kein Lucky Loser mehr vor Ort, um den Platz Sinners einzunehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2023, 17:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner wird in Marseille nicht aufschlagen

Das kommt auch nicht oft vor: Jannik Sinner, der am heutigen Donnerstag in das ATP-Tour-250-Turnier in Marseille einsteigen sollte, zog aufgrund einer Verletzung zurück. Eigentlich eine Chance für einen Lucky Loser, den Achtelifinal-Platz des Südtirolers einzunehmen. Und eigentlich war Raul Brancaccio für diesen Slot im Tableau vorgesehen. Aber Brancaccio war wie alle anderen gescheiterten Qualifikanten schon aus Marseille abgereist.

Was bedeutet, dass okalmatador Arthur Fils kampflos in das Viertelfinale aufgestiegen ist. Fils bekommt es in der Runde der letzten acht nun mit Routinier Stan Wawrinka zu tun.

Leichte Probleme hatte Turnierfavorit Hubert Hurkacz, der gegen den jungen Schweizer Leandro Riedi den ersten Satz verlor, am Ende aber doch noch mit 4:6, 6:3 und 6:2. Hurkacz spielt im Viertelfinale gegen Mikael Ymer, der vom Rückzug von David Goffin profitierte. Stark präsentierte sich Grigor Dimitrov beim 6:3 und 6:2 gegen Gijs Brouwers. Dimitrov trifft morgen auf Alexander Bublik.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille