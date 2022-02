ATP Marseille: Tsonga gewinnt Veteranen-Duell gegen Simon

Jo-Wilfried Tsonga ist erfolgreich in das ATP-Tour-250-Turnier von Marseille gestartet. Tsonga gewann mit 6:2 und 6:4 gegen seinen Landsmamm Gilles Simon.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2022, 20:48 Uhr

© Getty Images Jo-Wilfried Tsonga spielt nun gegen Félix Auger-Aliassime

Stolze 73 Jahre Lebenserfahrung hatten sich auf den beiden Seiten des Netzes auf dem Center Court in Marseille am Dienstagabend versammelt - und am Ende hatte sich der um ein Jahr jüngere Jo-Wilfried Tsonga gegen Gilles Simon sicher mit 6:2 und 6:4 durchgesetzt. Die nächtse Aufgabe wird um einiges schwieriger: Denn Tsonga trifft im Achtelfinale auf Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier hat erst am Sonntag in Rotterdam mit einem Finalerfolg gegen Stefanos Tsitispas seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour errungen.

Tsitsipas ist auch in Marseille am Start, der Grieche beginnt nach einem Freilos entweder gegen Corentin Moutet oder Hugo Gaston. Als Nummer zwei geht Andrey Rublev in das 250er-Event, Rublev schlägt im Achtelfinale gegen Richard Gasquet auf.

Jo-Wilfried Tsonga benötigt nach längeren Verletzungs- und familiär bedingten Pausen dringend Punkte. In der aktuellen ATP-Weltrangliste wird der Veteran nur noch auf Position 243 geführt. In seiner besten Zeit war Tsonga bis auf Platz fünf geklettert.

