ATP-Masters Cincinnati: Alcaraz ringt Rublev in drei Sätzen nieder

In einem spannenden Viertelfinal-Krimi besiegte Carlos Alcaraz aus Spanien beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati den Russen Andrey Rublev mit einer kämpferisch und mental starken Leistung in drei Sätzen und wartet nun im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 23:51 Uhr

© Getty Images Mit einer kämpferisch und mental starken Leistung besiegte Carlos Alcaraz im Viertelfinale von Cincinatti Andrey Rublev.

Mit einer 3:1-Bilanz im direkten Vergleich ging Carlos Alcaraz beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati in die Viertelfinal-Begegnung gegen Andrey Rublev. Lediglich im vergangenen Jahr musste sich der Spanier seinem Gegner in Madrid vor heimischem Publikum geschlagen geben, als sich der Russe in der Caja Magica den Titel holte.

Zu Beginn zeigte sich der 22-jährige Alcaraz voll fokussiert, um seinen ersten Titelgewinn in Ohio weiterhin anzusteuern. Im ersten Satz bot der Spanier bei eigenem Service nicht eine Break-Chance an und erspielte sich im dritten Spiel selbst die erste Möglichkeit, die er nach einem gut getimten Stopp-Ball sicher nutzen konnte. Auch im letzten Spiel des ersten Durchgangs konnte der fünffache Grand-Slam-Champion seinem 27-jährigen Gegner das Service abnehmen und besiegelte mit einem erfolgreichen Smash den Satzgewinn.

Im zweiten Satz steigerte der an Nr. 9 gesetzte Rublev seine Qualität beim Return, zudem zeigte sich Alcaraz in der ein oder anderen Situation etwas zu verspielt. Im siebten Spiel servierte der spanische Davis-Cup-Spieler seinem Gegner mit einem Doppelfehler die erste Break-Möglichkeit, die Rublev nach intensiver Rallye für sich nutzen konnte. In der Folge zeigte sich der Russe bei eigenem Service weiterhin souverän und sicherte sich beim Stand von 5:4 mit vier Aufschlag-Winnern in Folge den Satzgleichstand.

Im Entscheidungsdurchgang entwickelte sich ein intensiver und spannender Fight, da sich der an Position 2 geführte Alcaraz wieder besser in die Partie kämpfte und Rublev sein spielerisches Level halten konnte. Beim Stand von 4:3 erarbeitete sich der spanische Davis-Cup-Spieler zwei laufende Break-Chancen und nutzte gleich die erste mit einer druckvollen Rückhand, kassierte aber im Anschluss daran das sofortige Re-Break. Als es bei 6:5 für den Spanier nach Tiebreak roch, wackelte Rublev bei eigenem Aufschlag, ließ den ersten Matchball seines Gegners zu und besiegelte mit einem Doppelfehler den 6:3, 4:6, 7:5-Erfolg für Alcaraz nach 2:15 Stunden.

Im Halbfinale bekommt es die Nr. 2 der Welt mit dem Sieger des letzten Viertelfinals zwischen dem an Nr. 3 gesetzten Hamburger Alexander Zverev und dem an Position 5 geführten Ben Shelton zu tun. Bislang konnte der deutsche Olympiasieger von Tokio alle drei Aufeinandertreffen mit dem US-Youngster für sich entscheiden.

