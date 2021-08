ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev vs. Lloyd Harris im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati auf Lloyd Harris. Das Match könnt ihr ab ca. 21:00 Uhr live im TV und Stream bei Sky und TennisTV sowie hier auf tennisnet.com im Ticker verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 16:45 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Herzlich willkommen aus Cincinnati Guten Abend und herzlich willkommen aus Cincinnati. Hier findet heute das Match der zweiten Runde des Herreneinzels der Western Southern Open 2021 statt. Alexander Zverev bekommt es mit dem Südafrikaner Lloyd Harris zu tun.

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Cincinnati zunächst auf Lloyd Harris

Nach seinem Olympiasieg in Tokio kehrt Alexander Zverev in Cincinnati auf die Tour zurück. Die erste Aufgabe nach seiner Pause hat es für den Deutschen aber gleich in sich: Der Weltranglistensechste trifft auf Lloyd Harris, der zuletzt unter anderem mit einem Sieg über Rafael Nadal für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Im Head to Head führt Zverev nach einem Sieg in Köln vor etwas weniger als einem Jahr mit 1:0.

Zverev vs. Harris - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Alexander Zverev und Lloyd Harris ist als viertes Match nach 16:00 Uhr MEZ angesetzt und wird ab ca. 21:00 Uhr live im TV und Stream bei Sky und TennisTV angeboten. Hier gibt´s den Live-Ticker zur Partie.

