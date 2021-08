ATP Masters Cincinnati: Grigor Dimitrov beeindruckt gegen Roberto Bautista Agut

Grigor Dimitrov zeigte sich beim Auftaktmatch des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati gegen Roberto Bautista Agut von seiner besten Seite.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2021, 20:38 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati in der zweiten Runde

2021 war bislang nicht das Jahr des Grigor Dimitrov - besonders die letzten Wochen hatten für den Bulgaren wenig Grund zum Jubel in petto. Möglicherweise leitet aber der Erstrunden-Auftritt des 30-Jährigen beim ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati eine willkommene Trendwende ein, denn Dimitrov blieb im Duell mit dem in Ohio an 13 gesetzten Roberto Bautista Agut klar mit 6:3, 6:4 siegreich.

Letzte Woche hatte sich die ehemalige Nummer drei des ATP-Rankings bereits in seinem ersten Match sang- und klanglos aus Kanada verabschiedet - wenngleich Gegner Reilly Opelka danach überraschend bis ins Endspiel von Toronto vordringen konnte. Aufschlagstark ist auch der nächste Gegner Dimitovs, Alexander Bublik. Der Kasache bezwang nach über zwei Stunden den US-Amerikaner Marcos Giron mit 3:6, 6:3, 7:6 (5).

Regen bringt immer wieder Verzögerungen

Ebenfalls in der zweiten Runde von Cincinnati steht der US-amerikanische Next-Gen-Star Sebastian Korda. Der Sohn des tschechischen Australian-Open-Champions Petr Korda bezwang den Serben Laslo Djere ziemlich problemlos mit zweimal 6:4. Für den 21-Jährigen geht es nun entweder gegen den Italiener Lorenzo Sonego oder den spanischen Qualifikanten Carlos Alcaraz. Der erst 18-Jährige aus Murcia gilt aktuell als eines der größten Talente weltweit.

Der Spielbetrieb bei den Western & Southern Open musste gegen Mittag (Ortszeit) für etwa eine Stunde wegen Regens unterbrochen werden. Schon gestern konnte aufgrund Schlechtwetters der Turniertag erst mit eineinhalbstündiger Verspätung gestartet werden. Auch für die restliche Woche sind die Witterungsvorhersagen in Cincinnati alles andere als optimal.

Zum Einzel-Draw in Cincinnati