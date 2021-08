ATP Masters Cincinnati: Jan-Lennard Struff vs. Dominik Koepfer im TV, Livestream und Liveticker

Jan Lennard Struff trifft in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Events von Cincinnati auf Dominik Koepfer. Das Match gibt es ab 17:00 Uhr live im TV und Stream bei Sky und TennisTV sowie hier auf tennisnet.com im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2021, 17:45 Uhr

Jan-Lennard Struff trifft in Cincinnati auf John Millman

Jan-Lennard Struff ist nicht wie gewünscht in den Nordamerika-Swing gestartet. Der Warsteiner unterlag beim ATP-Masters-1000-Event von Toronto Fabio Fognini in der ersten Runde, musste sich dem Italiener in drei Sätzen geschlagen geben. Chance auf Rehabilitation gibt es für den Deutschen nun in Cincinnati.

Dort hätte der Weltranglisten-47. in der ersten Runde auf den Australier John Millman treffen sollen. Aufgrund einer kurzfristigen Absage des Weltranglisten-44. rückte für ihn der Lucky Loser Dominik Koepfer ins Feld.

Struff vs. Koepfer - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer ist für 17:00 Uhr mitteleuropäische Zeit angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky und TennisTV angeboten. Hier gibt´s den Matchtracker zur Partie.