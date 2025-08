ATP Masters Cincinnati: Neustart in Ohio - Sinner und die Schatten der Vergangenheit

Mit gemischten Erinnerungen kehrt Jannik Sinner nach Cincinnati zurück – und eröffnet dort seine Hartplatzsaison auf dem Weg Richtung US Open.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 13:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Jannik Sinner ist gelandet – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Der Südtiroler hat am Samstag Kurs auf die USA genommen und bereitet sich nun in Cincinnati auf seinen ersten Auftritt seit Wimbledon vor. Dort, wo im Vorjahr sportlicher Glanz und eine unangenehme Episode untrennbar miteinander verbunden wurden.

Denn: Nur einen Tag nach seinem Turniersieg in Ohio erschütterte eine positive Dopingprobe die Tenniswelt. Der Stoff: Clostebol – ein Fall, der zwar später als harmloses Ereignis eingeordnet wurde, aber Sinner einige Schatten über den Spätsommer hinweg bescherte.

Nun beginnt in Cincinnati nicht nur das Projekt Titelverteidigung, sondern auch die Vorbereitung auf das letzte Major-Turnier des Jahres. Bei den US Open, die am 25. August starten, hat Sinner ebenfalls große Ambitionen – immerhin geht er dort als frischgebackener Wimbledon-Champion ins Rennen.

Während viele Kollegen aus Toronto erst spät nach Ohio weiterreisen (Kollege Huiber berichtete bereits aus Kanada), war für Sinner der direkte Flug von Europa die logische Option. Er nutzte die Pause seit Wimbledon, um gemeinsam mit seinem Team an Technik und Physis zu feilen – mit Unterstützung von Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara und bald auch wieder Darren Cahill.