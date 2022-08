ATP Masters Cincinnati: Norrie düpiert Alcaraz, Coric schlägt Auger-Aliassime

Cameron Norrie ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Carlos Alcaraz in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati eingezogen. Dort trifft er auf Borna Coric.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2022, 07:49 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie steht in Cincinnati im Halbfinale

Cameron Norrie fehlen noch zwei Siege zu seinem zweiten Triumph bei einem ATP-Masters-1000-Turnier: Denn der Brite steht nach einem 7:6 (4), 6:7 (4) und 6:4 gegen Carlos Alcaraz in der Vorschlussrunde des Sommerklassikers in Cincinnati. Dort bekommt es Norrie, der 2021 in Indian Wells triumphiert hatte, mit Borna Coric zu tun, der seinen erstaunlichen Lauf mit einem 6:4 und 6:4 gegen Félix Auger-Aliassime fortsetzte.

Dass Norrie nach wie vor im Turnier steht, ist nicht selbstverständlich: In den ersten beiden Runden gegen Holger Rune und Andy Murray hatte der Linkshänder nämlich erhelbliche Probleme, musste jeweils über drei Sätze gehen. Coric wiederum bestätigte mit dem Erfolg gegen Auger-Aliassime ein weiteres Mal seine aufsteigende Form, die ihm in Runde zwei einen Sieg gegen Rafael Nadal beschert hatte.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas gegenüber. Medvedev hatte sich in den frühen Matches am Freitag gegen Taylor Fritz mit 7:6 (1) und 6:3 behauptet, Tsitsipas schlug John Isner mit 7:6 (5), 5:7 und 6:3.

Medvedev wird nach dem Turnier in Cincinnati in jedem Fall die Nummer eins der Welt bleiben. In die Begegnung mit Tsitsipas geht der Russe als klarer Favorit: Von den bisherigen neun Partien hat Medvedev sieben gewonnen. Die letzte fand bei den Australian Open Anfang dieser Saison statt, da gewann Daniil Medvedev in vier Sätzen.

