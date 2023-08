ATP Masters Cincinnati: Tipps von Alcaraz beim Golfen - Zverev nähert sich Spitze weiter an

Alexander Zverev gelingt gegen Daniil Medvedev ein Prestigeerfolg. Das Rezept verriet ihm Carlos Alcaraz.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.08.2023, 12:13 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht in Cincinnati im Viertelfinale

Alexander Zverev war sichtlich gelöst, als er sich in Cincinnati vor die TV-Kameras setzte - und der deutsche Topspieler verriet prompt den erstaunlichen Vordenker seiner Erfolgstaktik gegen Weltklassespieler Daniil Medvedev. "Ich habe mit Carlos Alcaraz in Toronto Golf gespielt", sagte Zverev schmunzelnd im Interview mit dem Tennis Channel: "Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt und er hat mir tatsächlich einen ziemlich guten Matchplan verraten."

Ein Matchplan des Weltranglistenersten, der ihm zum 6:4, 5:7, 6:4-Prestigeerfolg verhalf und Zverev bei seiner angestrebten Rückkehr in Richtung Spitze bestätigte. Er beendete seine Niederlagenserie gegen den US-Open-Champion von 2021 und feierte zugleich seinen ersten Sieg gegen einen Top-10-Spieler seit seiner schweren Knöchelverletzung. "Jetzt war ich mal dran", sagte Zverev, der alle drei vorigen Duelle mit Medvedev in diesem Jahr verloren hatte.

Im Viertelfinale ist Zverev nun Favorit gegen Adrian Mannarino (Frankreich), bevor in einem Match gegen Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien) oder Taylor Fritz (USA) eine weitere Standortbestimmung folgen könnte.

Zverev verbessert sich

Zverev hatte das Hartplatzturnier von Cincinnati 2021 gewonnen, im vergangenen Jahr fehlte er wegen seiner schweren Knöchelverletzung, die er bei den French Open gegen Rafael Nadal erlitten hatte. Bei den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres (28. August bis 10. September), strebt er ein gutes Ergebnis an - 2020 war er erst im Finale von seinem österreichischen Kumpel Dominic Thiem gestoppt worden.

Eine möglichst gute Setzposition könnte Zverev in New York helfen. Und es geht für den Hamburger im Ranking weiter aufwärts. Nach aktuellem Stand dürfte er sich in der Weltrangliste in der kommenden Woche mindestens als 14. einordnen. Auch im Rennen um eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin macht Zverev durchaus Druck auf die Konkurrenz.

