ATP Masters Indian Wells: Alexander Zverev kennt Auftaktgegner - Standortbestimmung in den USA

Alexander Zverev hat sich zuletzt in Dubai stark formverbessert präsentiert. Beim Sunshine Double hat der Deutsche nun die nächste Gelegenheit auf ein Ausrufezeichen. Die erste Hürde dafür steht bereits fest.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 19:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Alexander Zverev möchte in Indian Wells angreifen

Der Blick auf die Auslosung beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells dürfte bei Alexander Zverev zunächst wohl überwiegend positive Emotionen ausgelöst haben. Nach einem Freilos in Runde eins kann sich Zverev auf eine Zweitrundenpartie gegen den Argentinier Pedro Cachin einstellen. Der Argentinier behielt durchaus überraschend in zwei Sätzen gegen Nikoloz Basilashvili die Oberhand. Auch der mögliche Drittrundengegner Roberto Bautista Agut fällt unter die Kategorie machbar, im Achtelfinale könnte es dann aber gegen den formstarken Russen Daniil Medvedev gehen.

Das Aufeinandertreffen mit dem Russen wird auch ganz klar das ausgeschriebene Ziel sein, mit dem Zverev nach Kalifornien reist. Der Deutsche präsentierte sich zuletzt mit ansteigender Formkurve, beim ATP-500-Event von Dubai erreichte der gebürtige Hamburger etwa sein erstes Semifinale seit der monatelangen Verletzungspause. Und noch viel wichtiger: Der Weltranglisten-14. zeigte in Dubai durchwegs starke Leistungen, mit dem Erfolg über den Tschechen Jiri Lehecka verbuchte der Deutsche zudem seinen bislang größten Saisonsieg.

Zverev mit Selbstertrauen

"Ich bin froh, dass ich wieder auf diesem Level zurück bin", erkläte Zverev im Vorfeld des Turniers bei Eurosport. "Ich bin froh, dass ich wieder hier sein kann. Natürlich habe ich den Wettbewerb vermisst", sagte der gebürtige Hamburger. "Natürlich ist es schön, zu wissen, dass du einem guten Weg bist und hohe Qualität spielen kannst, was ich auch in Dubai gemacht habe, wo ich gegen wirklich gute Gegner gespielt und auch gewonnen habe", sagte der Deutsche. "Das wird mir viel Selbstvertrauen für diese Woche geben."

Für den Deutschen geht es nach dem Sunshine Double weiter mit der europäischen Sandplatzsaison, wo Zverev in der Vergangenheit immer wieder sein bestes Tennis auf den Platz bringen konnte. Im Vorjahr hatte der Deutsche zum Finale bei den French Open in Paris Carlos Alcaraz besiegt und Rafael Nadal einen ebenbürtigen Kampf geliefert - nur, um sich nach nicht einmal zwei gespielten Sätzen so schwerwiegend zu verletzen. Nun aber ist Zverev zurück. Das möchte der Deutsche auch in Indian Wells unterstreichen.