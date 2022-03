ATP Masters Indian Wells: Andy Murray ab sofort Mitglied im 700er-Club

Andy Murray hat mit dem hart erkämpften 1:6, 6:2 und 6:4 gegen Taro Daniel einen weiteren kleinen Meilenstein seiner grandiosen Karriere erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2022, 07:56 Uhr

© Getty Images Andy Murray nach seinem Sieg gegen Taro Daniel

Taro Daniel bleibt ein treuere Wegbegleiter von Andy Murray in diesem Tennisjahr 2022. Bereits zum dritten Mal standen sich der Japaner und der zweimalige Goldmedaillen-Gewinner in der laufenden Spielzeit gegenüber, mit dem 1:6, 6:2 und 6:4 ist Murray in der internen Jahresbilanz mit 2:1-Siegen in Führung gegangen. Was gleichzeitig bedeutete, dass der 34-Jährige als vierter aktiver Spieler mindestens 700 Einzelpartien auf der ATP-Tour gewonnen hat.

Ganz vorne in dieser Wertung liegt mit 1.251 Siegen Roger Federer, wobei der Aktivenstatus des Schweizers zart zu hinterfragen ist. Rafael Nadal kann schon heute in Indian Wells Sieg Nummer 1.044 feiern, Novak Djokovic hält bei 991.

Seine letzten beiden runden Jubiläen hat Andy Murray jeweils gegen Kevin Anderson gefeiert: Der 500. Matchsieg gelang ihm 2015 in Miami, Nummer 600 folgte knapp eineinhalb Jahre später in Cincinnati.

Murray nun gegen Bublik

Wer gedacht hätte, dass Andy Murray so spät in seiner Karriere keinen Wert auf Zahlen legt, liegt jedenfalls falsch. „Das war ein Ziel, das ich mir am Ende des letzten Jahres gesetzt hatte“, erklärte der Schotte noch auf dem Court. „Es sind viele Siege. Natürlich bin ich sehr glücklich darüber, dass ich das geschafft habe. Und jetzt lasst uns die 800 angreifen.“ Erste Hürde auf dem Weg dorthin wird der Kasache Alexander Bublik sein.

„Ich würde nicht sagen, dass ich mich während meiner Karriere zwingend auf Matchsiege, Zahlen und Statistiken konzentriert habe“, so Murray weiter. „Aber, wenn man älter wird und näher an sein Karriere-Ende kommt, gibt es bestimmte Meilensteine, die man gerne erreichen möchte. Diese Anzahl (700) zu erreichen, ist eine richtig gute Leistung. Jetzt beachte ich diese Dinge. Ich schaue auf die Spieler um mich herum, auf deren Zahlen. Es gibt mir zusätzliche Motivation und ermuntert mich, noch höher zu klettern und mehr Matches zu gewinnen.“ Im Augenblick wird Andy Murray an Position 88 der ATP-Weltrangliste geführt.

