ATP Masters Indian Wells: Andy Murray bleibt der Meister der Entscheidungssätze

Andy Murray musste zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells mal wieder über die volle Distanz gehen. Und blieb schon wieder erfolgreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2023, 04:54 Uhr

© Getty Images Andy Murray steht in Indian Wells in Runde zwei

Sieben Mal musste Andy Murray in dieser Saison über die volle Distanz gehen, darunter bei den Instant Classics gegen Thanasi Kokkinakis und Matteo Berrettini bei den Australian Open. Ganz so spannend wie beim ersten Major des Jahres machte es Murray zum Auftakt in Indian Wells nun zwar nicht, aber auch Tomas Etcheverry verlangte dem schottischen Routinier alles ab. Am Ende stand aber ein 6:7 (5), 6:1 und 6:4 von Murray, der in Entscheidungssätzen 2023 unbesiegt bleibt.

Nächste Gegner wird nun Pablo Carreno Busta sein, der wie alle gesetzten Spieler in Runde eins ein Freilos genossen hat.

Zverev und Tsitsipas heute im Einsatz

Nichts zu holen war für einen anderen Veteran: Fabio Fognini durfte sich mit dem jungen US-Amerikaner Ben Shelton messen, sah gegen den Linkshänder allerdings kein Land. Shelton setzte sich auch dank seines für Fognini kaum retournierbaren Aufschlages mit 6:4 und 6:1 durch und spielt in Runde zwei gegen Titelverteidiger Taylor Fritz.

Die ersten Titelfavoriten greifen erst heute ins Spielgeschehen in Indian Wells ein. Stefanos Tsitsipas bekommt e dabei mit Jordan Thompson zu tun, Alexander Zverev spielt gegen Pedro Cachin (ab ca. 23 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker).

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells