ATP Masters Indian Wells: Der Interwetten-Favoritencheck - Hat Medvedev die Nase vorne?

Traditionell leitet Indian Wells den Auftakt der 1000er-Serie der ATP ein, der höchsten Turnierkategorie der ATP. Im Interwetten-Check legen wir ein Augenmerk auf die Favoriten, Fragezeichen und Außenseiter zum Turnier in den USA und versorgen Sie mit allen relevanten Sportwetten rund um Tennis.

© Getty Images Wer wird 2023 im Tennis Paradise den Titel holen?

Die Favoriten von Indian Wells

Betrachtet man die jüngste Vergangenheit auf der ATP-Tour und berücksichtigt das Fernbleiben von Superstar Novak Djokovic, so gibt es eigentlich nur einen Top-Favoriten auf den Titel in der kalifornischen Wüste: Daniil Medwedew. Mit einer sensationellen Saisonbilanz von 19:2 und seinen jüngsten drei aufeinanderfolgenden Turniersiegen in Rotterdam, Doha und Dubai ist der Russe der derzeit klar beste Spieler der Tour auf Hartplatz. Gefährlich könnten ihm auf den Weg zum Titel allerdings die wiedererstarkten US-Boys werden. Neben Titelverteidiger Taylor Fritz sind auch Frances Tiafoe und der heuer besonders aufstrebende Tommy Paul zu nennen. Aber auch der in Hochform agierende Australier Alex de Minaur sowie der griechische Tennisstar Stefanos Tsitsipas sind im engsten Favoritenkreis um den Turniererfolg, ebenso wie Andrey Rublev und der immer besser in Form findende Alexander Zverev.

Die Fragezeichen

Kleine Fragezeichen hinsichtlich der aktuellen Form stehen aktuell hinter einigen Topspielern, die zuletzt mit Verletzungen und Formeinbrüchen zu kämpfen hatten. So ist mit der spanischen Nummer zwei der Welt Carlos Alcaraz bei großen Turnieren immer zu rechnen, sein physisch forderndes Spiel zwang ihn allerdings unlängst zu einer ungewollten Verletzungspause – der Fitnesszustand des Spaniers lässt noch ein paar Fragen offen. Ebenso bei Jannik Sinner und Sebastian Korda, die Youngster waren beide von kleinen Verletzungen geplagt. Bei Casper Ruud sind die Vorzeichen ebenfalls noch ein wenig unklar – so hat die ehemalige Nummer zwei der Welt in dieser Saison noch überraschend wenige Siege einfahren können und zeigte sich noch nicht in Topform.

Thiem und der Ort des Erfolges

Ausgestattet mit einer Wildcard erhält Dominic Thiem die Möglichkeit, auch auf 1000er-Niveau auf die für ihn so wichtige Punktejagd zu gehen – fiel er doch diese Woche aus den Top 100 der Weltrangliste. Die Formsuche darf also in Kalifornien weitergehen, wo wer sich schon 2019 nach einem mäßigen Saisonstart mit einem Turniersieg rehabilitierte und anschließend seinen Erfolgslauf zur Nummer drei der Weltrangliste und dem US-Open-Titel startete. Es gilt abzuwarten, ob es eine Wiederholung der Erfolgsgeschichte geben wird – aber mit der Interwetten-Spezialwette zur Weltranglistenposition am Saisonende kann man schon jetzt seinen Tipp abgeben, ob der Österreicher in dieser Saison noch die Wende schaffen wird.

Ebenfalls dringend Erfolgserlebnisse und wichtige Weltranglistenpunkte benötigen auch die derzeit formschwachen Topnamen Lorenzo Musetti und Diego Schwartzman, welche beide – ähnlich wie Thiem – noch ihren Leistungen vergangener Tage hinterherlaufen.

Es bleibt spannend, wer sich in der Wüste zum Champion krönen und das erste Masters-Turnier in diesem Jahr für sich entscheiden wird. Bei Interwetten erhalten Sie zu allen Spielen Top-Wettquoten sowie weitere Spezialwetten rund um Tennis.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells