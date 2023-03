ATP Masters Indian Wells: Dominic Thiem - Gemischte Erinnerungen werden wach

Dominic Thiem ist zurück in Indian Wells. Dort, wo er 2019 den ersten ganz großen Titel seiner Karriere gewann. In sein Erstrundenspiel wird der Österreicher aber nicht nur mit positiven Erinnerungen gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.03.2023, 08:08 Uhr

© Getty Images 2019 gewann Dominic Thiem in Indian Wells den Titel

Vier Jahre sind seit Dominic Thiems Triumph in Indian Wells bereits vergangen. Vier Jahre, in denen nicht nur global, sondern auch in der vergleichsweise kleinen Tenniswelt einiges passierte. So hat etwa Roger Federer, seinerzeit noch Thiems Finalgegner, den Schläger mittlerweile an den Nagel gehängt. Und auch beim Österreicher selbst hat sich seit seinem Turniersieg in der kalifornischen Wüste viel getan.

Mittlerweile darf sich Thiem Grand-Slam-Sieger nennen. 2020 war's, bei den US Open. Ein Umstand, den viele Kritiker - so scheint es - angesichts der aktuellen Formkrise offenbar schon wieder vergessen haben. Doch freilich verliefen die vergangenen beiden Spielzeiten aus Sicht des ehemaligen Weltranglistendritten alles andere als nach Wunsch.

Gute Erinnerungen an Mannarino - mit einer Ausnahme

Den absoluten Tiefpunkt stellte dabei eine Handgelenksverletzung dar, die sich Thiem im Juni 2021 auf Mallorca zuzog. Gegner damals: Adrian Mannarino. Ausgerechnet jener Mann, auf den der Lichtenwörther in der ersten Runde von Indian Wells treffen wird. Gewissermaßen schließt sich in Kalifornien für Thiem also ein Kreis.

Mit Ausnahme des Auftritts auf der spanischen Ferieninsel sind Thiems Erinnerungen an den Franzosen allerdings durchwegs positiv. Der 29-Jährige gewann alle acht Matches, die regulär zu Ende gingen. Als Favorit wird der Österreicher dennoch nicht in die Partie gehen, präsentierte er sich in dieser Saison bislang doch alles andere als in Topform.

Thiem offenbart "mentale Probleme"

Erst ein Match konnte Thiem in der laufenden Spielzeit bislang für sich entscheiden. Auf den vielversprechenden Start gegen Alex Molcan folgten bei der Südamerika-Tournee zuletzt drei Niederlagen in Folge. Nach der Pleite in Santiago gegen Cristian Garin sprach der Niederösterreicher öffentlich sogar von "mentalen Problemen".

Mit der Rückkehr auf Hartplatz bietet sich für Thiem jedoch auch eine Chance: Seit seiner Rückkehr auf die Tour präsentierte er sich auf diesem Untergrund deutlich besser als auf seinem eigentlichen Paradebelag Sand. Und auch die beiden größten Titel seiner Laufbahn holte Thiem ja bekanntlich auf Hardcourt.

