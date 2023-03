ATP Masters Indian Wells: Dominic Thiem muss sich warm anziehen

Dominic Thiem steigt in der heutigen Night Session (ab 03:00 Uhr live bei Sky und in unserem Ticker) in das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells ein. Unter besonderen Bedingungen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 09:15 Uhr

© Getty Images Wenn es dunkel wird in Indian Wells, muss sich auch Dominic Thiem eigentlich was überwerfen

Wer Belinda Bencic am Dienstagabend während gesehen hat, der wusste nicht, ob sich die Schweizer Olympiasiegerin von Tokio 2021 gerade ein Match beim Eisenhower Cup in Indian Wells oder doch eine Frauenabfahrt in Crans Montana bei bescheidenem Wetter ansieht. Dick eingepackt stand Bencic da am Rande des Center Courts im Tennis Paradise, während die Kolleginnen Jessica Pegula und Paula Badosa den Schaukampf in langen Hosen bestritten.

Es wird kalt, wenn die Sonne nicht mehr über Indian Wells strahlt. Womit sich die Bedingungen für die SpielerInnen am Abend grundlegend von jenen am Tag unterscheiden. Ob das langsamere Geläuf Dominic Thiem nun in seinem ersten Match 2023 gegen Adrian Mannarino entgegen kommt? Eine der spannendsten Fragen dürfte wohl sein, ob der Franzose seine Bespannungshärte vielleicht sogar in den einstelligen Kilopond-Bereich herunterschraubt, um Tempo zu generieren.

Musetti als möglicher Zweitrundengegner von Thiem

Die herrlichen Trainingsbilder der letzten Tage, auf denen Thiem bei Tageslicht eine Rückhand nach der anderen ins Feld nagelt, dürften heute Nacht ab 20 Uhr Ortszeit also nur bedingte Rückschlüsse auf den Ausgang des Matches zulassen. Nichtsdestotrotz ist die hervorragende Bilanz von Dominic Thiem gegen Mannarino nicht zu unterschätzen. Acht Siege stehen da zu Buche. Und die einzige „Niederlage“ gab es in jenem Match auf Mallorca, als sich der Österreicher am Handgelenk so schwer verletzte.

Die weiteren Aussichten sind ja auch nicht übel für den Indian-Wells-Champion von 2019: Denn in Runde zwei wartet mit Lorenzo Musetti ein Mann, der in diesem Jahr noch auf der Suche ist. Nach seiner Form, nach dem Sinn des Tennislebens. Ein Treffen mit dem Italiener wäre in jedem Fall ein Fest für Rückhand-Gourmets. Egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit.

