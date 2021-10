ATP Masters Indian Wells: Grigor Dimitrov und Cameron Norrie fixieren Halbfinalduell

Die ersten zwei Halbfinalisten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells heißen Grigor Dimitrov und Cameron Norrie. Der Weg ins Semifinale gestaltete sich für die beiden aber äußerst unterschiedlich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.10.2021, 00:25 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov steht in Indian Wells im Halbfinale

"Wenn er so spielt, gewinnt er das Turnier", hatte Daniil Medvedev nach seiner Achtelfinalniederlage gegen Grigor Dimitrov beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells gemeint. Nach der Viertelfinalpartie des Bulgaren könnte der Tipp des US-Open-Siegers weiterhin aufgehen, besiegte der 30-Jährige den Weltranglistenzwölften Hubert Hurkacz in einer packenden Begegnung doch mit 3:6, 6:4 und 7:6 (2).

Dimitrov, der im dritten Durchgang beim Stand von 5:3 bereits zum Matchgewinn serviert hatte, holte somit zum zweiten Mal in Folge einen Satzrückstand auf und darf sich vor dem Halbfinale am Samstag über einen Tag Pause freuen. Hurkacz musste die Hoffnung auf seinen zweiten Titel in der zweithöchsten Turnierkategorie hingegen begraben. Anfang April hatte der 24-Jährige in Miami triumphiert.

Im Halbfinale bekommt es Dimitrov mit Cameron Norrie zu tun. Der Brite schlug Diego Schwartzman überraschend glatt mit 6:0 und 6:2 und qualifizierte sich erstmals in seiner Karriere für die Vorschlussrunde eines ATP-Masters-1000-Events. In der kommenden Woche wird Norrie somit unabhängig vom weiteren Abschneiden in Indian Wells Dan Evans als britische Nummer eins ablösen und erstmals zu den 20 besten Spielern der Welt gehören.

Die anderen beiden Halbfinalisten werden erst am Freitag (Ortszeit) ermittelt. Stefanos Tsitsipas trifft in seiner Viertelfinalbegegnung auf Nikoloz Basilashavili, Alexander Zverev misst sich mit Taylor Fritz.

