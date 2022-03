ATP Masters Indian Wells: Nick Kyrgios erhält Wildcard

Nick Kyrgios wird dank einer Wildcard beim ATP-Masters-1000-Turnier von Indian Wells an den Start gehen. Es wird für den 26-Jährigen der erste Auftritt seit den Australian Open sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.03.2022, 13:11 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios wird in Indian Wells an den Start gehen

Der bis dato letzte Auftritt von Nick Kyrgios ist wohl insbesondere dem australischen Tennispublikum noch gut in Erinnerung: An der Seite seines guten Freunds Thanasi Kokkinakis siegte der 26-Jährige in der Doppel-Konkurrenz der Australian Open. Seither wurde es um den Weltranglisten-126. aber ruhig, sagte er doch seine geplanten Auftritte in Dallas und Delray Beach ohne Angabe von Gründen ab.

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells wird Kyrgios nun auf die Tennisbühne zurückkehren. Wie die Veranstalter am Freitag bekanntgaben, erhielt der Australier für das am 10. März beginnende Event eine Wildcard. Sein bis dato bestes Ergebnis in der kalifornischen Wüste ist ein Viertelfinale aus dem Jahr 2017.

Zudem erhielten auch die beiden US-Amerikaner Jack Sock und Sam Querrey einen Freifahrtschein ins Hauptfeld. Eine weitere Wildcard für Andy Murray hatten die Veranstalter schon vor wenigen Tagen publik gemacht.

Bei den Damen heißen die prominentesten Wildcard-Starterinnen Naomi Osaka und Sofia Kenin.