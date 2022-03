ATP Masters Indian Wells: Rafael Nadal über Carlos Alcaraz - "Erinnert mich an mein 18-jähriges Ich"

Rafael Nadal trifft im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells auf Landsmann Carlos Alcaraz. Der 21-fache Grand-Slam-Champion spart im Vorfeld nicht mit Lob an den erst 18-Jährigen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.03.2022, 10:42 Uhr

Rafael Nadal trifft in Indian Wells auf seinen vermeintlichen Nachfolger Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz spielt das in diesen Tagen bereits wie ein ganz Großer. Guter Start des Gegners in seinem ersten Viertelfinale auf ATP-Masters-1000-Niveau? Kein Problem. Dass dieser ausgerechnet der Titelverteidiger in Indian Wells ist? Noch weniger. Auch gegen Cameron Norrie zeigte der 18-Jährige in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine bemerkenswert abgebrühte Leistung - und sicherte sich nach dem vierten Zwei-Satz-Erfolg en suite sein Ticket für die Vorschlussrunde.

Im Halbfinale nun könnte das Match-up freilich attraktiver kaum sein: spanisches Generationenduell, der Altmeister gegen den potentiellen Nachfolger, der 2022 ungeschlagene Rafael Nadal gegen Carlos Alcaraz, der in diesem Jahr erst in einem Match das Nachsehen hatte. Ja, an Superlativen fehlt es vor diesem Halbfinalduell, das am Samstag über die Bühne gehen wird, keineswegs.

Nadal streut Alcaraz Rosen

Bereits im Vorfeld ist der Respekt der beiden groß, Nadal jedenfalls hielt sich in seiner Pressekonferenz nach dem Drei-Satz-Erfolg über Nick Kyrgios nicht mit Lob an seinen Landsmann zurück: "Ich glaube, dass er in seiner Karriere nicht mehr aufzuhalten ist. Er hat alle Voraussetzungen. Er hat die Leidenschaft, die Bescheidenheit, das Talent und die körperliche Komponente", so der Spanier. "Er erinnert mich in vielerlei Hinsicht an mein 17/18-jähriges Ich."

Völlig ungeachtet der Tatsache, dass Alcaraz nun - wie etwa am Samstag - ein harter Konkurrent auf dem Weg zu den eigenen Erfolgen ist, zeigte sich Nadal heilfroh, eine derart vielversprechende Aktie im eigenen Land zu haben: "Er wird jetzt und in den nächsten Monaten ein großer Rivale sein, ohne jeden Zweifel. Es ist toll, einen Star aus meinem Land zu haben, denn wir Tennisliebhaber werden noch viele Jahre lang einen unglaublichen Spieler erleben, der um die wichtigsten Titel kämpft."

Alcaraz sieht Nadal als Idol

Auch Alcaraz selbst fiebert dem Aufeinandertreffen mit Nadal bereits entgegen, zumal dieser bereits zeit seiner Karriere einen enorm hohen Stellenwert für den 18-Jährigen einnehme: "Es ist fantastisch, gegen Rafa zu spielen. Er ist mein Idol, seit ich ein Kind war, daher ist es nie einfach, gegen ihn zu spielen, aber ich denke, es wird ein fantastisches Match."

Ein Match, das aus der Sicht Alcaraz´ freilich einen gänzlich anderen Verlauf nehmen sollte als das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden Spanier, als Nadal seinem jungen Kontrahenten gerade einmal drei Spielgewinne zugestand. Vor dem Semifinale jedenfalls versucht sich der 18-Jährige dann doch in einer vorsichtigen Kampfansage: "Er hat mich in Madrid zerstört. Ich denke, dieses Mal wird es anders sein. Ich bin jetzt reifer. Ich bin bereit, ihn im Halbfinale zu treffen."

