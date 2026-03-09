ATP Masters Indian Wells: Sinner zu stabil für Shapovalov

Jannik Sinner ist mit einem ungefährdeten 6:3 und 6:2 gegen Denis Shapovalov ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.03.2026, 00:53 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner in Indian Wells 2026

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Man schaut Denis Shapovalov als Tennisfan ja immer gerne bei der Arbeit zu, der Kanadier bringt schließlich eine Dynamik mit, die ansteckend ist. Jannik Sinner dagegen ist ein Muster an Stabilität. Hat der auch ein paar Tricks in seinem Arsenal. Und so wurde das dritte Aufeinandertreffen von Sinner und Shapovalov zur erwartet unterhaltsamen Angelegenheit. Mit dem besseren Ende für den Favoriten.

Der Start ins Match verlief für Sinner etwas holprig, er verlor sein erstes Aufschlagspiel zu null. Schaffte aber umgehend den Ausgleich. Nach dem gewonnenen ersten Satz gab es aber kaum boch Zweifel, wer diese Partie gewinnen würde. Sinner gelangen gleich zwei Breaks, am Ende glaubte Shapovalov wohl selbst nicht mehr an eine Wende.

Auf seinen Achtelfinalgegner muss Jannik Sinner noch warten. Der wird in der Partie zwischen Tommy Paul und Joao Fonseca ermittelt.

Zverev auch im Achtelfinale

Früher am Sonntag hatte sich Alexander Zverev mit viel Mühe ein 7:6 (2), 5:7 und 6:4 gegen Brandon Nakashima erkämpft. Zverev spielt in der Runde der letzten 16 entweder gegen Flavio Cobolli oder Frances Tiafoe.

Ausgeschieden ist Jakub Mensik. Der jungen Tscheche hatte gegen Alejandro Davidovich-Fokina schon im ersten Satz körperliche Probleme. Und verlor schließlich mit2:6, 6:4 und 2:6. „ADF“ bekommt es im Achtelfinale mit Learner Tien zu tun, der das Linkshänder-Duell gegen Ben Shelton für sich entschied.

