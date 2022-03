ATP Masters Indian Wells: Taylor Fritz schlägt Andrey Rublev und steht im Finale!

Taylor Fritz steht nach einem Zwei-Satz-Erfolg über Andrey Rublev als erster US-Amerikaner seit zehn Jahren im Endspiel des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells. Im Finale wartet der Weltranglistenzwanzigste nun auf den Sieger des Duells zwischen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 23:19 Uhr

Taylor Fritz steht beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells im Finale

Taylor Fritz, der beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells versucht, als erster US-Amerikaner seit zehn Jahren das Endspiel zu erreichen, legte in seinem Halbfinalduell mit Andrey Rublev los wie die Feuerwehr. Der 24-Jährige riskierte insbesondere beim zweiten Aufschlag des Russen viel – und hatte damit Erfolg: In einem umkämpften zweiten Game der Partie schaffte Fritz das erste Break des Matches.

In der Folge wirkte Fritz wie der bessere Spieler am Platz, zumal Rublev augenscheinlich mit seinen Emotionen zu kämpfen hatte. Immer wieder leistete sich der Russe Ausbrüche. Durchaus überraschend war es also, als der Russe beim Stand von 5:3 im genau richtigen Zeitpunkt das Rebreak schaffte. Mit kräftiger Mithilfe von Taylor Fritz wohlgemerkt, der sich ein äußerst schlampiges Aufschlagspiel leistete.

Fritz wartet auf Rafael Nadal oder Carlos Alcaraz

Als die Zuschauer im gut gefüllten Stadium 1 in Indian Wells bereits mit einem Tiebreak rechneten, hatte Fritz aber noch einen im Köcher: Beim Stand von 6:5 erhöhte der US-Amerikaner noch einmal den Druck auf den Aufschläger Rublev, der sich einige kleinere Fehler leistete – und dafür eiskalt bestraft wurde. Mit seinem zweiten Satzball fixierte Fritz schließlich nach exakt einer Stunde Spielzeit das 7:5. Sehr zum Leidwesen von Andrey Rublev, der seinem Frust freien Lauf ließ, mit der Faust auf seine Saite einprügelte und sich dabei ein wenig am Finger verletzte.

Wirklich zu beeinträchtigen schien Rublev dies jedoch nicht. Der Russe agierte zum Start in den zweiten Satz bei eigenem Aufschlag sattelfest, auch Fritz ließ wenig zu. Bis zum Stand von 4:3 aus der Sicht von Taylor Fritz: Zunächst hatte der US-Amerikaner die Chance, per Break in Führung zu gehen. Rublev wehrte ab und verpasste selbst postwendend die große Chance, das Break zu schaffen.

Beim Stand von 5:4 passte es dann aber, in einem höchst kuriosen Game leistete sich Rublev zum Ende den ein oder anderen Fehler zu viel - Fritz bestrafte dies mit einem herrlichen Rückhand-Return und fixierte den 7:5 und 6:4-Erfolg. Im Endspiel wartet Taylor Fritz nun auf den Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Rafael Nadal und Carlos Alacaraz (Hier geht´s zum Matchtracker).

Hier geht´s zum Draw von Indian Wells!