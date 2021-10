ATP Masters Indian Wells: Zverev schlägt Brooksby, jetzt gegen Murray

Alexander Zverev ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jenson Brooksby in das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells eingestiegen. Nächster Gegner der deutschen Nummer eins? Altmeister Andy Murray.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2021, 05:35 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev spielt nun gegen Andy Murray

Erfolgreicher Start für Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells: Der an Position drei gesetzte Deutsche gewann gegen Jenson Brooksby mit 6:4, 3:6 und 6:1. Etwas überraschend geht es für Zverev in der dritten Runde nun gegen Andy Murray, der sich gegen Carlos Alcaraz mit 5:7, 6:3 und 6:2 durchsetzen konnte.

Zverev benötigte 108 Minuten, um im ersten Treffen mit Brooksby als Sieger vom Platz zu gehen. Der Olympiasieger von Tokio schlug zwar zwölf Asse, leistete sich aber auch 35 unerzwungene Fehler. Brooksby unterliefen derer nur 21. Er habe vor allem im zweiten Satz Probleme mit der tiefstehenden Sonne gehabt, so Zverev nach dem Match.

Zverev gegen Murray noch sieglos

Zverev und Murray haben erst zweimal gegeneinander gespielt, beide Partien gingen an den Schotten. Beim ersten Treffen 2016 bei den Australian Open hatte Zverev keine Chance, die letzte Begegnung in Cincinnati/New York im vergangenen Sommer ging knapp zugunsten von Murray aus. Alexander Zverev kennt die Statistik natürlich. "Andy ist der einzige der Großen Vier, den ich noch nicht geschlagen habe. Ich hoffe, ich kann das ändern."

Keine Probleme hatte Stefanos Tsitsipas, die Nummer zwei des Turniers. Der Grieche gewann gegen Pedro Martinez aus Spanien mit 6:2 und 6:4. Etwas überraschend ausgeschieden ist der Kanadier Félix Auger-Aliassime, der gegen Albert Ramos-Vinolas glatt mit 4:6 und 2:6 verlor.

