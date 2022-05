ATP Masters Madrid: Alcaraz schlägt Nadal nach Schrecksekunde

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:2, 1:6 und 6:3 gegen Rafael Nadal ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Und musste zu Beginn des zweiten Satzes einen Schreckmoment überstehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.05.2022, 18:45 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Freitag in Madrid

Man muss die Gelegenheiten, die sich einem bieten, beim Schopf packen. Auch wenn man so viele Erfolge aufzuweisen hat wie Rafael Nadal. Und so zeigte der spanische Matador zunächst kein Pardon, nachdem sein Landsmann Carlos Alcaraz Anfang des zweiten Satzes beim Versuch, einen Ball zu erlaufen, gestürzt war. Und sich danach eine medizinische Auszeit nehmen musste.

Davor hatte Alcaraz im insgesamt dritten Treffen mit Nadal den Ton angegeben, Satz eins mit 6:2 für such entschieden. Nach seinem Malheur leistete sich Alcaraz aber 13 Fehler ohne Not alleine in Satz zwei, der mit 6:1 an Nadal ging. Neben dem Sprunggelenk schien auch die Schlaghand des Teenagers in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein.

Im Halbfinale wartet Djokovic

In der Entscheidung war der Youngster dann aber wieder voll da - und profitierte beim Break zum 3:1 von einigen Fehlern von Nadal. Alcaraz nahm dies dankend an, entwickelte nun wieder denselben Druck wie zu Beginn des Matches. Nach 2:27 Stunden Spielzeit hatte Carlos Alcaraz seinen ersten Matchball. Und verwertete diesen in sensationeller Manier. Mit diesem Erfolg setzte Alcaraz auch einen Präzedenzfall: Noch nie war es einem Teenager gelungen, gegen Rafael Nadal auf Asche zu gewinnen.

Im Halbfinale wartet nun Novak Djokovic, der beim 6:3 und 6:4 gegen Hubert Hurkacz keine Probleme hatte. Die Besetzung des zweiten Matches der Vorschlussrunde wird erst heute Abend ermittelt: Ab 20 Uhr trifft Stefanis Tsitsipas auf Andrey Rublev, danach spielt Alexander Zverev gegen Félix Auger-Aliassime.

