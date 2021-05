ATP Masters Madrid: Alexander Zverev bucht Viertelfinale gegen Rafael Nadal!

Alexander Zverev hat nach einem erneut starken Auftritt das Viertelfinale beim ATP-Masters-Turnier in Madrid erreicht. Dort geht es nun gegen Rafael Nadal.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 21:05 Uhr

Alexander Zverev

Gegen den Briten Dan Evans siegte Zverev nach 1 Stunde und 37 Minuten Spielzeit mit 6:3 und 7:6 (3).

Beide Spieler tauschten gleich zu Beginn zwei Breaks aus, Zverev holte sich dann aber das 3:1 und wehrte eine Chance zum Rankommen beim 4:2 ab. Dabei spielte Evans - in Monte Carlo mit einem Sieg über Novak Djokovic dekoriert - gutes Tennis, mixte immer wieder fein durch, mit seinem Slice, mit Serve-and-Volley-Einlagen.

Beim 4:4 im zweiten Satz gewann er ein enges Spiel nach starker Abwehr eines Breakballs, dem ersten im gesamten zweiten Durchgang, und kam seinerseits erstmals bis auf Einstand ran, Zverev befreite sich aber mit starken Aufschlägen. Im Tiebreak gelang Zverev mit energischem Spiel und gutem Angriff das entscheidende Minibreak zum 4:3, am Ende kam er zu drei Matchbällen - bereits der erste saß.

Insgesamt war Zverev der deutlich aggressivere Spieler, 29 Winner brachte er in den zwei Sätzen unter, bei Evans waren es nur 16.

"Er ist ein tricky Gegner, auch für die Topspieler", so Zverev über Evans - auch in Anspielung auf dessen Sieg über Djokovic in Monte Carlo.

Zverev über Duell gegen Nadal: "Größte Aufgabe im Tennis"

Zverev trifft damit im Viertelfinale auf Sandplatzking Rafael Nadal. "Die letzten zwei Male habe ich gegen ihn gewonnen, aber das war auf Hartplatz, in der Halle", so Zverev. "Es ist die größte Aufgabe im Tennis: Nadal auf Sand zu bezwingen." Im gesamten direkten Vergleich führt Nadal mit 5:2, auf Sand hat er in drei Matches gegen Zverev nur einen Satz abgegeben.

Zverev allerdings zeigt sich nach seinem Viertelfinal-Aus weiterhin in beeindruckender Form. Am Mittwoch hatte er gegen Kei Nishikori mit einem dominanten Auftritt bereits ein Ausrufezeichen gesetzt.

Zverev hatte das Turnier in Madrid in 2018 gewonnen. Damals siegte er im Finale gegen Dominic Thiem.

