ATP Masters Madrid: Alexander Zverev - In der harten Realität angekommen

Die glatte Niederlage gegen Carlos Alcaraz am Dienstag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid hat ein paar (bekannte) Lücken im Spiel von Alexander Zverev offenbart.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.05.2023, 08:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Bis nächstes Jahr, Madrid!

Können wir uns darauf einigen, dass weder das 6:1 und 6:0 von Alexander Zverev gegen Hugo Grenier ein unbedingter Grandmesser für die Leistungsstärke des Franzosen war noch das 1:6 und 2:6 der deutschen Nummer eins gegen Carlos Alcaraz? Manchmal hat auch ein erfahrener Tennisprofi einen schlechten Tag.

Aber: Der Aufprall, mit dem Zverevs Run beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid zu seinem Ende gekommen ist, war dann schon heftig. Zumal Titelverteidiger Alcaraz, so schien es, gar nicht sein ganzes Arsenal an Waffen auspacken musste. Die gefürchteten Stopps etwa blieben ein selten eingesetztes Mittel. Stattdessen tat Carlos Alcaraz das, was auch Christopher O´Connell in München - unter ganz anderen äußeren Bedingungen - den Weg zum Sieg gegen Zverev geebnet hatte: Er massierte die Vorhand des zweimaligen ATP-Weltmeisters.

Zverev schnell auf dem Weg nach Hause

Nun kommt es ja nicht so oft vor, dass die Vorhand so etwas wie ein Problemschlag im Repertoire eines absoluten Spitzenmannes, wie es Zverev war und, da legen wir uns fest, wieder werden wird, ist. Borna Coric wäre da etwa einer der wenigen anderen Kandidat. Und natürlich ist Zverev an guten Tagen in der Lage, mit dieser Vorhand auch Matches zu dominieren. Aber wenn etwas in seinem Spiel zusammenbricht, dann nicht wie bei Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud oder Matteo Berrettini die Rückhand. Gut: Ein ordentliches Percentage beim ersten Aufschlag hilft auch.

Knallharte Analysen ersparte Zverev und dem Publikum nach seiner Niederlage, die Quintessenz des Gesprächs mit Sky-Mann Flo Bauer war: Alcaraz könne im Moment fast jeden Schlag besser als er. Und der Flieger in Richtung Zuhause würde in zwei Stunden abheben.

In Roland Garros nicht gesetzt?

Der Erfolg gegen Roberto Bautista Agut in der zweiten Runde von Monte-Carlo bleibt damit der aus Ranking-Sicht wertvollste von Alexander Zverev in der Saison 2023. Gegen Daniil Medvedev hatte er zweimal allerbeste Chancen (in Indian Wells und Monte-Carlo), gegen Andrey Rublev in Dubai nur kleine, gegen Taylor Fritz beim United Cup und nun gegen Carlos Alcaraz in Madrid keine.

Zverev wird in der kommenden Weltrangliste nicht mehr in den Top 20 geführt werden, das ist auch insofern bedauerlich, als dass er nun sogar um seine Setzung in Roland Garros zittern muss. Im Rom hat der gebürtige Hamburger immerhin ein Halbfinale zu verteidigen. Klar ist andererseits aber auch: Sollte Alexander Zverev vor den French Open wirklich nicht mehr zu den 32 bestklassierten Spielern in den ATP-Charts gehören, dann wäre er wohl für jeden Gesetzten in Runde eins oder zwei ein Horrorlos. Selbst für Carlos Alcaraz, der im vergangenen Jahr als Favorit in das Viertelfinale von Paris gegangen war. Und dann in vier Sätzen gegen Zverev verlor.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid