ATP-Masters Madrid: Andy Murray scheitert erneut zum Auftakt

Andy Murray ist beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid wie schon in Monte-Carlo bereits in Runde eins gescheitert. Der Schotte zeigte gegen den Qualifikanten Andrea Vavassori eine durchwachsene Leistung.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.04.2023, 19:13 Uhr

Andy Murray hat in Madrid keine gute Leistung gezeigt

Wer weiß, ob Andy Murray nicht nun jene Taten umsetzt, die der Schotte bereits in Monte-Carlo in Aussicht gestellt hatte. Nachdem der dreifache Grand-Slam-Sieger bereits im Fürstentum zum Start in die Sandplatzsaison auf ganzer Linie enttäuscht hatte, kündigte Murray nämlich an, den weiteren Ablauf seiner persönlichen Sandplatztournee doch noch einmal kräftig überdenken zu wollen.

Schlussendlich hat sich der Schotte dann aber doch für ein Antreten beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid entschieden. Die erhoffte Trendwende ist dort aber ausgeblieben. Gegen den italienischen Qualifikanten zeigte Murray neuerlich Anpassungsschwierigkeiten für das Spiel auf Asche und eine über weite Strecken mehr als durchwachsene Leistung.

Die logische Konsequenz: Murray musste in der spanischen Hauptstadt neuerlich bereits in Runde eins die Segel streichen. Der ehemalige Weltranglistenerste fand gegen den Qualifikanten Vavassori nie wirklich in die Spur und musste Abschnitt eins deutlich mit 2:6 abgeben. Auch im zweiten Durchgang lief der Schotte einem frühen Break hinterher, zwar konnte Murray dieses noch egalisieren, am Ende entpuppte sich der Italiener in einem Tiebreak aber als zu stark.

Auch, weil in der Kurzentscheidung die Vorhand des Qualifikanten erstaunlich gut funktionierte. Und weil Murray einen unfassbaren Rückhandvolley quasi auf Höhe des Netzes stehend ins Netz legte. Schlussendlich sagte Vavassori artig Dankeschön und löste mit 6:2 und 7:6 (7) sein Ticket für die Runde der letzten 64. Der Matchball: Ein neuerlich mehr als vermeidbarer Volleyfehler des Schotten.