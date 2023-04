ATP Masters Madrid: Carlos Alcaraz bezwingt Grigor Dimitrov - jetzt gegen Alexander Zverev

Turnierfavorit Carlos Alcaraz hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht. Er gewinnt gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov in zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 30.04.2023, 22:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz traf beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid in der dritten Runde auf Grigor Dimitrov

Carlos Alcaraz zieht als Turnerfavorit in das Achtelfinale der Mutua Madrid Open ein: Der in der spanischen Hauptstadt an Nummer eins gereihte Lokalmatador besiegte in der dritten Runde den an 26 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov nach praktisch genau eineinhalb Stunden Spielzeit mit 6:2, 7:5.

Der 19-Jährige aus Murcia überzeugte mit einer starken Serviceleistung in beiden Durchgängen, die ihm den Grundstein für sein druchwegs druckvolles Spiel lieferte. Dimitrov wurde in Satz eins vom Wirbelwind aus Murcia praktisch chancenlos gehalten - in Durchgang zwei konnte der Südosteuropäer die Partie zwar offener gestalten, im entscheidenden Moment schlug der aktuell Weltranglisten-Zweite dann aber ungnädig zu.

Zverev im Head-to-head voran

In der Runde der letzten 16 wartet nun ein echter Schlager auf die Fans in der Caja Magica. Der heute in seinem Drittrunden-Match untatedlig gebliebene Alexander Zverev (1:6, 0:6 gegen den Franzosen Hugo Grenier) darf respektive muss gegen das aktuell wohl heißeste (Sandplatz-)Tennis-Eisen der Welt in den Ring steigen.

Was deutlich für die Deutsche Nummer eins spricht: Im direkten Head-to-head führt der Hamburger klar mit 3:1.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid.