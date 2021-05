ATP Masters Madrid: Dominic Thiem nach Sieg gegen Alex de Minaur im Viertelfinale

Dominic Thiem hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid das Viertelfinale erreicht. Die österreichische Nummer eins schlug den Australier Alex de Minaur mit 7:6 (7) und 6:4 und trifft nun entweder auf John Isner oder Andrey Rublev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 13:06 Uhr

Die insgesamt vierte Partie gegen de Minaur begann aus Sicht von Thiem nicht gut: Zunächst verlor der 27-Jährige gleich sein erstes Aufschlagsspiel und vergab im Anschluss drei Chancen zum Ausgleich. Der gelang Thiem dann zum 3:3. De Minaur präsentierte sich gewohnt laufstark, kein Vergleich zum Auftaktgegener von Thiem, Marcos Giron, dem man die Strapazen seiner Drei-Stunden-Partie gegen Pablo Andujar deutlich anmerkte. Der erste Satz zwischen Thiem und de Minaur wurde jedenfalls im Tiebreak entschieden - in dem der Österreicher einen Satzball abwehren und nach 61 Minuten Spielzeit mit 9:7 gewinnen konnte.

Zu Beginn des zweiten Aktes steckte Thiem gleich wieder in Schwierigkeiten, konterte beim Stand von 0:1 aber zwei Break-Möglichkeiten von de Minaur. Und machte es selbst unmittelbar im Anschluss besser. Das Break zum 2:1 stellte die Weichen für Dominic Thiem auf Sieg, der Favorit servierte nun auch zwingender, während de Minaur hart um jeden einzelnen Punkt kämpfen musste. Was der Australier in gewohnter Manier tat - und im sechsten Spiel tatsächlich mit einem Rückhand-Longline-Schuss den Ausgleich schaffte. Nur um sein Service sofort wieder abzugeben.

Thiem im Viertelfinale gegen Isner oder Rublev

Diesen Vorteil ließ sich Dominic Thiem nun nicht mehr aus der Hand nehmen, holte sich als Rückschläger seinen ersten Matchball, de Minaur wehrte mit einem Stopp ab. Nach 1:51 Stunden Spielzeit durfte Dominc Thiem vor den Augen von Coach Nicolas Massu, Physio-Therapeut Alex Stober und Bruder Moritz seinen zweiten Erfolg beim Coemback in der Caja Magica feiern. Im Viertelfinale am Freitag geht es gegen den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und John Isner - zwei Spieler also, die von ihrer Ausrichtung her nicht unterschiedlicher sein könnten.

Im Parallelspiel zu Thiem konnte sich Alexander Bublik gegen Aslan Karatsev überraschend deutlich mit 6:4 und 6:3 durchsetzen. Für Bublik ist Madrid nach Miami bereits das zweite ATP-Masters-1000-Turnier der Saison, bei dem er im Viertelfinale steht.

