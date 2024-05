ATP-Masters Madrid: Einzelstrategen gegen „On-Sites“ um die Krone im Doppel

Keines der 16 gesetzten Herrendoppel schaffte in Madrid den Sprung ins Finale. Die Einführung der neuen Regelungen scheint die arrivierten Doppelpaarungen etwas aus der Spur gebracht zu haben. Das sportliche Fazit der ATP dürfte gemischt ausfallen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 20:11 Uhr

© Getty Images Das Duo Sebastian Korda/Jordan Thompson (im Hintergrund) schaffte in Madrid den Finaleinzug.

Gespannt blickte die Fachwelt zum ATP-Masters-Event nach Madrid, wie sich die neuartigen Regelungen im Herrendoppel sportlich auswirken würden. Nachdem schon zu Beginn des kompakten, 5-tägigen Formats die an Position 1, 4, 5 und 8 gesetzten Paarungen zum Auftakt passen mussten, zog das Favoritensterben im gesamten Turnierverlauf seine Kreise.

Ganz nach dem Geschmack der ATP dürfte der Finaleinzug von Sebastian Korda mit seinem Partner Jordan Thompson sein. Als Nr. 26 bzw. 32 im Einzel sind der hoch veranlagte US-Amerikaner und der australische Nadal-Bezwinger von Brisbane die Namen, die sich die Spielervereinigung als Verstärkung im Doppelraster wünscht. Das ungesetzte Duo startete gleich zu Beginn mit dem Sieg gegen das an Position 1 geführte Duo Bopanna/Ebden und fixierte nach weiterem, erfolgreichen Lauf mit dem Sieg gegen die an Nr. 11 gelistete Paarung Murray/Venus den Einzug ins Enspiel.

Bei den Finalteilnehmern sieht es in Sachen „große Namen“ schon etwas anders aus. Obwohl der Israeli Ariel Behar und der Tscheche Adam Pavlasek als aktuelle Nr. 39 bzw. 40 aufgrund der neuen Regelung bei der Meldung nicht zu den 16 besten Paarungen zählten, reiste das Duo trotzdem nach Madrid, um sich „On-Site“ für den Doppelwettbewerb einzuschreiben. Da sich doch nicht die von der ATP erhofften 16 Paarungen mit hoch platzierten Einzelspielern zur Teilnahme am Doppel fanden, rutschten sie doch noch ins Turnier. Nachdem sie in den ersten drei Runden durchwegs gesetzte Paarungen ausschalten konnten, darunter das an Nr. 3 gesetzte Duo Salisbury/Skupski aus Großbritannien, profitierten sie im Halbfinale vom Rückzug des an Position 2 geführten Doppels Granollers/Zeballos.

Bleibt die Frage, welche Schlüsse die ATP aus dem sportlichen Verlauf des Doppel-Wettbewerbs ziehen wird. Die Begeisterung der etablierten Doppel dürfte sich aufgrund ihres Abschneidens in Madrid in Grenzen halten.

