ATP Masters Madrid: Halbfinale -Djokovic zu stark für Hurkacz!

Novak Djokovic ist als erster Spieler in die Vorschlussrunde beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid eingezogen. Der Serbe bezwang Hubert Hurkacz mit 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2022, 15:40 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht in Madrid im Halbfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker!

Nach seinem Ruhetag am Donnerstag, an dem der eigentlich als Gegner vorgesehene Andy Murray nicht zum Achtelfinale antreten konnte, hat Novak Djokovic auch am Viertelfinal-Tag in Madrid nicht viel Zeit auf dem Court verbracht. Djokovic gewann auch die vierte Begegnung mit Hubert Hurkacz, diesmal mit 6:3 und 6:4. Im Halbfinale wartet Djokovic nun auf den Gewinner der Partie zwischen Carlos Alcaraz und Rafael Nadal.

Djokovic begann gleich mit einem Break, ließ sich diesen Vorteil im ersten Satz nicht mehr nehmen. Beim Stand von 5:3 in Durchgang zwei hatte der Branchenprimus bereits zwei Chancen, das Match zu beenden. Djokovic tat dies wenige Augenblicke später nach einer Spielzeit von 81 Minuten.

Novak Djokovic steht damit zum 72. Mal im Halbfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers. Gleichzeitg hält Djokovic nach dem Sieg gegen Hurkacz nun bei 996 Matcherfolgen auf der ATP-Tour.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid