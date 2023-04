ATP Masters Madrid: Lajovic setzt Serie fort - die Gesetzten purzeln raus

Während Dusan Lajovic nach seinem Triumph in Banja Luka weiterhin in Hochform agiert, hat es am Samstag einige der Gesetzten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid erwischt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 18:36 Uhr

© Getty Images Dusan Lajovic hat schon wieder einen Top-Ten-Mann geschlagen

Nach Novak Djokovic und Andrey Rublev hat sich Dusan Lajovic nun also auch gegen Félix Auger-Aliassime einen bemerkenswerten Sieg geholt und damit ein Duell mit Jan-Lennard Struff in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid klar gemacht. Lajovic gewann gegen den an Position sieben gesetzten Kanadier mit 6:2, 3:6 und 7:6 (5). Auch Struff schmiss einen Gesetzten aus dem Raster, nämlich Ben Shelton, die Nummer 32 - und das mit 4:6, 7:6 (4) und 7:5.

Es war grundsätzlich kein schöner Nachmittag für die favorisierten Spieler. Mit Ausnahmen: Daniil Medvedev, die Nummer zwei in Madrid, ließ beim 6:4 und 6:3 gegen Andrea Vavassori nichts anbrennen. Und Frances Tiafoe (Nummer neun) setzte sich gegen den gefährlichen Argentinier Tomas Etcheverry mit 6:3 und 7:6 (5) durch. Und auch Taylor Fritz (8) gewann seine Begegnung mit Christopher O´Connell mit 7:6 (11) und 6:4.

Erwischt hat es dagegen: Daniel Evans (19), der gegen Bernabe Zapata Miralles mit 3:6 und 2:6 verlor. Jiri Lehecka (31) ging gegen Alexander Shevchenko mit 1:6 und 1:6 unter. Auch für Tommy Paul war beim 3:6 und 6:7 (3) gegen Roman Safiullin wenig zu holen.

