Alexander Zverev steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von Madrid! Der Deutsche gewinnt auch sein zweites Match in der spanischen Hauptstadt in zwei Sätzen. Mit 6:3 und 7:6 setzte sich der Hamburger gegen Daniel Evans durch. Dabei erwischte Zverev sogar einen Fehlstart, als er im ersten Durchgang dank zweier Doppelfehler das Break kassierte. Dann allerdings fand der Deutsche in den Rhyhtmus und gewann völlig verdient den ersten Durchgang. Im zweiten Abschnitt dann gaben sich beide Akteure keine Blösse, servierten gut und brachten den Satz folgerichtig in den Tie Break. Dort war Zverev der bessere Spieler und machte den Sack nach etwas mehr als 100 Minuten zu.