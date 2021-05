ATP-Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Rafael Nadal. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2021, 08:26 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat die letzten beiden Matches gegen Rafael Nadal gewonnen

Beide Spieler konnten im bisherigen Turnierverlauf voll überzeugen: Nadal ließ weder gegen Carlos Alcaraz noch gegen Alexei Popyrin etwas zu, Zverev schlug Kei Nishikori und Daniel Evans mit jeweils beeindruckenden Leistungen. Madrid liegt beiden gut: Zverev konnte dort 2018 seinen bislang letzten Masters-1000-Titel feiern, Nadal gewann das Turnier bereits fünf Mal.

In der gegenseitigen Bilanz liegt Rafael Nadal zwar mit 5:2-Siegen in Führung. Die letzten beiden Partien gingen allerdings an Alexander Zverev: bei den ATP Finals 2019 in London und in Paris-Bercy 2020.

Zverev vs. Nadal - wo es einen Livestream gibt

Hier das Einzel-Tableau in Madrid