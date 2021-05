ATP Masters Madrid live: Jannik Sinner vs. Guido Pella im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner bekommt es in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid mit Guido Pella zu tun. Das Match gibt es ab 11:00 Uhr live in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.05.2021, 11:06 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner trifft in Madrid zum Auftakt auf Guido Pella

Zuletzt scheiterte Jannik Sinner in Barcelona erst im Halbfinale an Stefanos Tsitsipas, in Madrid soll es für den Südtiroler nach Möglichkeit sogar noch weiter gehen. Dafür muss der 19-Jährige zunächst natürlich auch seine Auftakthürde in Person von Guido Pella nehmen.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Sinner und Pella standen sich auf der ATP-Tour bislang noch nie gegenüber.

Sinner vs. Pella - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jannik Sinner und Guido Pella ist als erstes im Stadium 3 angesetzt und gibt es ab 11:00 Uhr live bei TennisTV sowie in unserem Match-Tracker.

Der Spielplan für Dienstag

Hier das Einzel-Tableau in Madrid