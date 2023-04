ATP Masters Madrid: Medvedev überzeugt, Shevchenko überrascht

Daniil Medvedev ist mit einem ungefährdeten Erfolg gegen Andrea Vavassori in die dreitte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Dort trifft er auf Überraschungsmann Alexander Shevchenko.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 13:04 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ist in Madrid stark gestartet

Immer schwierig, in ein Turnier gegen einen Gegner zu starten, der schon ein oder mehrere Matches bestritten hat. Schon gar nicht bei einem so speziellen Event wie dem ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid, bei dem die Höhenlage eine Rolle spielt. Daniil Medvedev scheint darüber nicht weiter nachgedacht zu haben. Denn der Russe setzte sich gegen den italienischen Qualifikanten Andrea Vavassori sicher mit 6:4 und 6:3 durch.

In der dritten Runde trifft Medvedev erneut auf einen Qualifikanten, den erstaunlichen Alexander Shevchenko nämlich: Der Schützling von Günter Bresnik setzte sich gegen Jiri Lehecka nach nur 45 Spielminuten mit 6:1 und 6:1 durch.

"Eine sehr starke Vorstellung von Sascha", konstatierte Bresnik auch gegenüber tennisnet. "Der Aufschlag war sehr beeindruckend. Und Sascha hat von der Grundlinie mit Vor- und Rückhand dominiert." Natürlich habe es dem jungen Russen auch geholfen, dass er in Madrid in diesem Jahr schon ein Challenger-Turnier gewonnen hat. Und dass Shevchenko in der Qualifikation und in Runde eins, wo er gegen J.J. Wolf gewann, schon Spielpraxis sammeln konnte.

