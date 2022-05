ATP Masters Madrid: Novak Djokovic - "Ich muss geduldig sein"

Novak Djokovic sieht sich vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid auf einem positiven Weg. Wie gut der Weltranglistenerste tatsächlich in Form ist, wird sich voraussichtlich bereits im Auftaktmatch zeigen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.05.2022, 18:37 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic peilt in Madrid seinen ersten Turniersieg des Jahres an

Dass Novak Djokovic Anfang Mai noch ohne Turniersieg sein würde, hätten vor Saisonbeginn wohl nur die wenigsten Beobachter erwartet. Nun gut, mit drei Einsätzen waren die bisherigen Saisonauftritte des 20-fachen Grand-Slam-Siegers auch recht spärlich gesät, zuletzt erreichte Djokovic beim Heimevent in Belgrad immerhin das Endspiel.

In der serbischen Hauptstadt hatte der Weltranglistenerste im Finale gegen Andrey Rublev auch mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Sowohl in Monte Carlo als auch in Belgrad habe er die Nachwirkungen einer Krankheit gespürt, insgesamt sehe sich Djokovic aber auf einem guten Weg: "Die Tatsache, dass ich vier fast dreistündige Matches und lange Drei-Satz-Schlachten gespielt habe, gibt mir genug Grund zu glauben, dass es in die richtige Richtung geht."

Djokovic mit drei Turniersiegen in Madrid

"Mir gefällt vieles an der Art, wie ich den Ball geschlagen habe. Natürlich ist es noch nicht auf dem Niveau, das ich mir wünsche. Es ist ein Prozess, und ich muss geduldig sein. Hoffentlich geht es auch diese Woche in die richtige Richtung", führte Djokovic vor dem Turnierstart in Madrid weiter aus. In der Caja Magica holte der 34-Jährige bislang drei Titel, auch bei seinem letzten Auftritt vor drei Jahren trug er den Turniersieg davon.

"Ich hatte eine sehr gute Trainingswoche, in der ich mich mehr auf die Fitness und den Aufbau von Ausdauer und Kondition konzentriert habe, denn das wird nötig sein, um auf dem langsamsten und physisch anspruchsvollsten Untergrund unseres Sports mit den Spitzenleuten mithalten zu können", erklärte Djokovic. Dem Vernehmen nach dürfte ihm das ganz gut gelungen sein, ein Trainingssatz gegen den aufstrebenden Spanier Carlos Alcaraz ging mit 6:1 an den Branchenprimus.

Richtig ernst wird es für Djokovic allerdings erst am Dienstag. Mit Gael Monfils wartet ein auf dem Papier unangenehmer Gegner, die direkte Bilanz spricht mit 17:0 jedoch klar für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger. Im bislang letzten Duell der beiden fand der Franzose im Halbfinale von Dubai vor zwei Jahren allerdings drei Matchbälle vor. Wohl Warnung genug für den serbischen Großmeister,

