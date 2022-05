ATP Masters Madrid: Real-Madrid-Sieg war Inspiration für Rafael Nadal

Der Sieg Real Madrids im Halbfinale der Champions League scheint Rafael Nadal den nötigen Push für seine Achtelfinal-Schlacht gegen David Goffin gegeben zu haben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.05.2022, 07:05 Uhr

© Getty Images Der Champions-League-Sieg von Real Madrid war die richtige Inspiration für Rafael Nadal

Auch Tennisfans die mit dem beliebten Rasen-Kick nicht viel anfangen können, haben am Mittwoch die legendäre Vorstellung von Real Madrid im Halbfinale der Champions League zumindest am Rande wahrgenommen. Die Königlichen drehten ein schon verloren geglaubtes Match mit drei Toren in der absoluten Schlussphase der Partie und schafften mit einem Gesamtscore von 6:5 auf den letzten Drücker den Sprung ins Finale der Fußball-Königsklasse.

Rafael Nadal - ausgewiesener Fan der Madrilenen - kämpfte sich dann am Donnerstag in einer intensiven Dreisatz-Schlacht gegen den Belgier David Goffin, die insgesamt über 3:10 Stunden ging, ins Viertelfinale der ATP-Masters-1000-Veranstaltung in der spanischen Hauptstadt. In Madrid war somit in den vergangenen zwei Tagen sportlich wahrhaft der Teufel los.

"Es war eine unvergessliche Nacht"

"Ehrlich gesagt, war es ein sehr schwieriges Spiel. Ich glaube, ich habe auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Aber gleichzeitig bin ich nicht ganz zufrieden, denn das Spiel hätte ich zweifellos in zwei Sätzen beenden müssen", gab sich der "Stier aus Manacor" nach der intensiven Partie gegenüber der ATP gewohnt selbstkritisch. Allerdings sei es ein wichtiger Sieg für ihn gewesen, gebe es ihm doch die Möglichkeit weiter im Turnier zu bleiben und er brauche dringend Matches, um noch schneller fit zu werden.

Der Sieg seiner Lieblingsmannschaft am Vorabend war ebenfalls ein kleiner Puzzlestein für die am Donnerstag gezeigte Leistung: "Es war eine unvergessliche Nacht. Der Teamgeist von Real Madrid ist einfach unglaublich. Für mich war es heute in gewisser Weise eine Inspiration für die Art und Weise, wie ich während meiner gesamten Karriere gekämpft habe." Wer weiß, welche Impulse der Real-Sieg für Nadal in Madrid noch bereit hält.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid.