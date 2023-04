ATP Masters Madrid: Struff nach Sieg gegen Shelton in Runde drei

Mit Lucky Loser Jan-Lennard Struff ist nach Alexander Zverev, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier ein vierter Spieler in die dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 15:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in Madrid in Runde drei

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Struff setzte sich gegen Ben Shelton in einem vom Regen unterbrochenen Match mit 4:6, 7:6 (4) und 7:5 durch. Nächster Gegner ist entweder Félix Auger-Aliassime oder Dusan Lajovic. Er hätte sich zu Beginn nicht auf die Aufschläge von Shelton einstellen können, so Struff im Interview mit Sky nach dem Erfolg. Nachdem er sich aber etwas weiter hinten positioniert hatte, konnte er die Ballwechsel besser gestalten. In Der Qualifikation war Struff gegen Aslan Karatsev eigentlich schon ausgeschieden.

Schon am Freitag hatten sich Alexander Zverev, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier für die dritte Runde in der Caja Magica qualifiziert. Hanfmann und Altmaier treffen dort auch aufeinander, Zverev bekommt es mit dem Franzosen Hugo Grenier zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid