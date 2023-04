ATP Masters Madrid: Thiem schlägt Edmund - jetzt gegen Tsitsipas

Dominic Thiem hat in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid gegen Kyle Edmund mit 6:4 und 6:1 gewonnen. Nun wartet mit Stefanos Tsitsipas eine schwierigere Aufgabe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2023, 12:37 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem ist in Madrid gut gestartet

Dominic Thiem hat auch die zweite Begegnung mit Kyle Edmund für sich entscheiden können. Nachdem der Österreicher 2017 in Barcelona mit 6:1 und 6:4 erfolgreich geblieben war, setzte er sich nun in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid mit 6:4 und 6:1 durch.

Das recht eindeutige Ergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Partie bis zum 4:4 im ersten Satz ausgeglichen verlaufen ist, ja, dass Edmund Chancen hatte, mit einem Break in Führung zu gehen. Nach dem Satzgewinn legte Thiem aber früh nach und nahm Edmund dessen Aufschlag zum 2:1 ab. Edmund hatte zwei Chancen, sofort den Ausgleich wiederherzustellen, Thiem wehrte ab. Und legte gleich mit dem nächsten Break zum 4:1 nach.

Nun wartet Stefanos Tsitsipas auf Dominic Thiem. Gegen den Griechen führt Thiem in der Bilanz mit 5:3-Siegen, die letzte Begegnung gab es allerdings vor knapp zweieinhalb Jahren. Damals konnte sich Thiem bei den ATP Finals in London in drei Sätzen behaupten.

