ATP Masters Madrid: Wildcards für Dominic Thiem und Stan Wawrinka

Die Grand-Slam-Champions Dominic Thiem und Stan Wawrinka sind von den Veramstaltern für das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid jeweils mit einer Wildcard bedacht worden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2023, 15:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Dominic Thiem kann in Madrid mit einer Wildcard aufschlagen

22 Matches hat Dominic Thiem in seiner Karriere bislang beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid bestritten, einige davon dürfen durchaus als legendär bezeichnet werden. Wie etwa der erfolg gegen Grigor Dimitrov im Achtelfinal 2017, als sich Thiem mit 9:7 im Tiebreak des dritten Satzes behaupten konnte. Im selben Jahr erreichte der Österreicher auch erstmals das Endspiel in der Caja Magica. Und verlor dort ebenso in zwei Sätzen wie ein Jahr später gegen Alexander Zverev.

2023 wird mindestens eine weitere Partie dazukommen. Denn Dominic Thiem hat von den Veranstaltern eine Wildcard für das Hauptfeld des kommende Woche startenden Events bekommen.

Ebenso wie Stan Wawrinka, der ja bereits drei Mal als Grand-Slam-Champion anschreiben konnte. Die beiden anderen Freiplätze im tableau bekamen Abdullah Shelbayh und der junge Spanier Martin Landaluce zugeteilt.

Angeführt wird die Teilnehmerliste von Novak Djokovic vor Carlos Alcaraz und Casper Ruud. Auch Rafael Nadal, der seit den Australian Open zu Jahresbeginn kein Match mehr bestritten hat, ist noch als Starter angeführt. Für Monte-Carlo und Barcelona musste der spanische Gropmeister bekanntlich noch absagen.