ATP Masters Miami: Carlos Alcaraz in Sachen Sunshine Double in elitärer Runde

Carlos Alcaraz hat back-to-back bei den beiden ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells und Miami die Runde der letzten Acht erreicht. Damit ist der junge Spanier Teil einer äußerst elitären Runde.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 31.03.2022, 14:22 Uhr

Carlos Alcaraz ist in Miami bislang eine Klasse für sich

"Mit diesem Typen ist nicht zu spaßen", sagte Andy Roddick verheißungsvoll nach dem bärenstarken Auftritt von Carlos Alcaraz im Miami-Achtelfinale gegen Stefanos Tsitsipas. Roddick wisse nicht, ob er den Erfolg des Youngsters überhaupt als Überraschung einstufen sollte. "Ich weiß nicht, ob wir schon einmal jemanden gesehen haben, der so jung ist und von dem man erwartet, dass er solche Matches oft gewinnt. Dieser Typ ist ein Tier", so der US-Amerikaner.

Tatsächlich zeigte Carlos Alcaraz - wie so oft in der Saison 2022 - gegen Stefanos Tsitsipas eine beeindruckende Leistung. Hatte der Grieche eigentlich einen Glanzstart erwischt und bereits auf den Satzgewinn serviert, so ließ sich der 18-jährige Alcaraz davon aber rein gar nicht aus der Ruhe bringen. Und löste wenig später mit 7:5 und 6:3 sein Viertelfinalticket, in dem es in der Nacht auf Freitag gegen den Serben Miomir Kecmanovic geht.

Alcaraz jüngster Sunshine-Double-Doppelviertelfinalist

Mit dem Einzug in die Runde der letzten Acht gelang Alcaraz zudem durchaus Beachtliches: Seit diesem Jahr ist der Spanier nämlich der jüngste Spieler überhaupt, der bei beiden Events des Sunshine Doubles - Miami und Indian Wells - das Viertelfinale erreichen konnte. In Summe ist dieses Kunststück bislang erst fünf anderen Spielern im Teenageralter gelungen: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jim Courier, Andy Murray und Andre Agassi. Keine unprominente Runde.

Verheißungsvoll in diesem Zusammenhang: All jenen Spielern, denen das Sunshine-Double-Viertelfinaldouble noch im Teenageralter gelungen ist, erreichten im Laufe ihrer Karriere auch die Spitze der Weltrangliste. Interessierte Beobachter der Tennisszene geben heute nahezu unisono zu Protokoll: Carlos Alcaraz ist der Mann, dem dies wohl unausweichlich auch gelingen wird. Die Zeichen jedenfalls, sie deuten daraufhin.

