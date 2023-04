ATP Masters Miami: Daniil Medvedev - Ist die Selbstverständlichkeit zurück?

Daniil Medvedev hat eigentlich seit der verrückten Finalniederlage bei den Australian Open 2022 nicht mehr ganz zu seiner absoluten Topform zurückgefunden. Hat der Russe nun in den USA seine Selbstverständlichkeit wiedererlangt?

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.04.2023, 17:12 Uhr

Daniil Medvedev hat in Miami abgeräumt

Daniil Medvedev vereint als Spieler ein eigenartiges Gesamtpaket. Der Russe, knapp zwei Meter hoch, gilt als bärenstarker Aufschläger - wenn im Flow, als einer der besten auf der gesamten ATP-Tour. Gleichzeitig macht es sich der Russe in den Ballwechseln gerne in einer defensiven Court-Position bequem, begeht dabei - auch dank großartiger Beinarbeit - kaum einen Fehler ohne Not. Das kann Gegner zermürben.

Dieser Kontrast bürgte in der Vergangenheit für Erfolg. Nach seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den US Open 2021 galt der Russe als Kandidat für den nächsten Durchbruch auf der ATP-Tour. Das ist dem ehemaligen Weltranglistenersten jedoch nicht vollends gelungen. Denn: Zuletzt setzte es immer wieder Dämpfer für den 27-Jährigen, die alte Selbstverständlichkeit jedenfalls schien Medvedev abhanden gekommen zu sein.

Medvedev in Topform

Auch 2023 startete für den Russen alles andere als nach Maß. Bei den Australian Open setzte es eine verdiente und ebenso klare Niederlage gegen einen groß aufspielenden Sebastian Korda - das erste Saisonhighlight wurde zum bösen Erwachen. Oder besser: zum Weckruf. Denn seit den Australian Open präsentiert sich Medvedev wie ausgewechselt: Nur eine Niederlage bei gleich vier Titelgewinnen sprechen eine deutliche Sprache.

Und auch beim Sunshine Double war Medvedev trotz der überdeutlichen Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz in Indian Wells der erfolgreichste Spiler. Denn in Miami legte Medvedev gegen Lieblingsgegner Jannik Sinner am Sonntagabend ATP-Masters-1000-Titelgewinn Nummer fünf hinterher. Eine Ansage. Auch in Richtung Konkurrenz. Denn der Russe scheint zurück - auch, weil die Selbstverständlichkeit zurückgekehrt ist.